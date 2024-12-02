كواليس افتتاح رئيس المحطات النووية المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بمصر

المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بمصر.. تم افتتاحه منذ قليل برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية الروسية.

ويأتي افتتاح المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بمصر ، في ضوء حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تعظيم المشاركة المحلية بمشروع مصر القومي العملاق مشروع محطة الضبعة النووية مما يعزز من توطين الصناعة النووية.

المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بمصر

الموجز يتناول كواليس افتتاح المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بمصر الذي يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للشركات المصرية للالتحاق بالعمل بمشروع محطة الضبعة النووية من خلال شرح الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي وكذلك المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوافر في الشركات المحلية بحيث تصبح الشركات المحلية مؤهلة للمشاركة في أعمال مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وقد شاركت العديد من الشركات الروسية اللامع صيتها في المجال النووي وعلى رأسها المقاول العام الروسي لمشروع الضبعة النووي شركة "أتوم ستروي اكسبورت، بالإضافة إلى شركة كوريا الجنوبية للطاقة النووية والمائية "KHNP" المقاول من الباطن للمقاول العام الروسي بمشروع الضبعة النووية، على هامش المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بمصر.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

علمًا أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حرصت على دعوة عدد كبير من الشركات المصرية لحضور المنتدى لتقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين تلك الشركات والشركات العالمية الضالعة في المجال النووي مما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة.

خلال المنتدى الخامس للصناعة النووية بمصر

من ناحيته، أعرب الدكتور أمجد الوكيل رئي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن ترحيبه بـ أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستروى اكسبورت، ومدير مشروع محطة الضبعة النووية، بجميع المشاركين بمنتدى تطوير الصناعة النووية الخامس في مصر والذي يتم بشراكة مع المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية شركة "أتوم ستروي إكسبورت".

وقال إن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

خلال المنتدى الخامس للصناعة النووية بمصر

الطاقة النووية هي الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030

وأوضح أن الطاقة النووية هي الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

وأضاف أن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وأن القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.

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