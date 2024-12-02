سعر قنطار القطن اليوم في مصر بمختلف المحافظات.. اعرف تفاصيل المزادات

شهد سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في السوق المحلية استقرارا ملحوظا، حيث تختلف الأسعار بين محافظات الوجه القبلي والوجه البحري.

يأتي هذا الاستقرار في أسعار قنطار القطن، في إطار التزام المحافظات بتطبيق إجراءات اللجنة التنفيذية لمنظومة توريد القطن، التي تهدف إلى تنظيم عمليات البيع عبر المزادات وضمان أسعار عادلة للفلاحين، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار قنطار القطن في الوجه القبلي

في محافظات الوجه القبلي، يبدأ سعر قنطار القطن اليوم من 10 آلاف جنيه، وهو السعر الذي حددته الحكومة كضمان لتسويق المحصول، بهدف دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن وتحسين جودة الإنتاج.

سعر قنطار القطن في الوجه البحري

أما في محافظات الوجه البحري، مثل الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، فقد بلغ سعر قنطار القطن اليوم 12 ألف جنيه، ويرجع هذا السعر الأعلى إلى تنوع الإنتاج بين القطن طويل ومتوسط وقصير التيلة، مع اختلاف الأسعار حسب جودة القطن ونقائه.

السعر العالمي للقطن اليوم

على الصعيد العالمي، سجل متوسط سعر القطن اليوم حوالي 156 دولارًا للطن، وهو ما يعكس استقرار الأسواق العالمية في ظل الطلب المستمر على الألياف الطبيعية.

مزادات القطن لتحديد الأسعار

تعقد مزادات القطن في مختلف المحافظات لتحديد الأسعار وفقًا لجودة القطن المعروض وحتى الآن، تم عقد حوالي 5 مزادات منذ بداية الموسم في نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تستمر المزادات حتى نهاية موسم التوريد في فبراير 2025.

سعر قنطار القطن اليوم في المحافظات

الشرقية: 12 ألف جنيه.

الدقهلية: 12 ألف جنيه.

كفر الشيخ: 12 ألف جنيه.

دمياط: 12 ألف جنيه.

الفيوم: 10 آلاف جنيه.

بني سويف: 10 آلاف جنيه.

المنوفية: 12 ألف جنيه.

الغربية: 12 ألف جنيه.

البحيرة: 12 ألف جنيه.

وفقًا لقواعد تسويق القطن في مصر، يتم فتح المزاد بسعر 12 ألف جنيه أو بالسعر العالمي، أيهما أعلى، وفي حال عدم مشاركة الشركات الخاصة، تقوم شركة مصر لحليج القطن بشراء المحصول بسعر الضمان.

وتشترط الشركات المشاركة أن ينخفض السعر الافتتاحي إلى 10 آلاف جنيه لتجنب الخسائر، خاصة مع تراوح الأسعار العالمية للقطن المصري بين 8 و10 آلاف جنيه للقنطار الزهر.

أسعار قنطار القطن

يأتي هذا النظام في إطار خطة الدولة لتعزيز مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية، ودعم الفلاحين المحليين لتحقيق عوائد أفضل، مع توفير فرص استثمارية في قطاع الزراعة والصناعة المرتبطة بالقطن.

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