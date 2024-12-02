وزير الكهرباء يستعيد رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي

استعادت مصر ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي بالإجماع.

وبناءً على ذلك تم اختيار المجلس الوزاري العربي للكهرباء ، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس فى دورته الجديدة خلال 2025 و ذلك بعد تصويت الدول الأعضاء و اختيارهم لمصر بالإجماع ، كما اختار المجلس وزير كهرباء البحرين نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي.

رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي

الموجز يرصد كواليس استضافة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال الدورة الـ 15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتى تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

وتحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد اهم المشروعات التكاملية العربية.

رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي

وأعرب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته بـ رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي، مشيرًا إلى أن التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتى تشمل «الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء» يعد حدثا تاريخيا، وجنيا لثمار مجهودات إمتدت على مدار عقود طويلة تجاوزت العشرون عامآ.

اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء

وأوضح أن هذا الهدف لطالما حظى بإهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها، مضيفًا أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة كخطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على موائمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك أهمية بالغة لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي الشامل كركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقا لأسس إقتصادية ويصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.

رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي

وشدد على ضرورة تعزيز وتضافر الجهود خلال الفترة القادمة لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، والربط الكهربائي العربي الشامل، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية وضرورة ذلك للتعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة، وإستخدام أحدث التكنولوجيات والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء بما يحقق الإستقرار وجودة الاداء.

إقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يكشف تفاصيل إطلاق إستراتيجية عربية للهيدروجين النظيف

آخر مستجدات أعمال محطة الربط الكهربائي المصري السعودي ببدر

