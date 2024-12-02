عصمت: الربط الكهربائي العربي الشامل أكبر دافع للتنمية في الدول العربية

الربط الكهربائي العربي الشامل.. يعتبر دافعاً للتنمية في البلاد العربية وحظى بإهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها، هذا ما أكده الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش فعاليات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية.

وأشار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتى تشمل «الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهربا» يعد حدثا تاريخيا، وجنيا لثمار مجهودات إمتدت على مدار عقود طويلة تجاوزت العشرون عامآ.

الربط الكهربائي العربي الشامل

الموجز يكشف تفاصيل الربط الكهربائي العربي الشامل الذي يأتي في إطار لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائى العربى الشامل والذي سيكون دافعاً للتنمية في بلداننا العربية موضحا ان هذا الهدف لطالما حظى بإهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها، مضيفًا أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة كخطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يناقش فيه تفاصيل الربط الكهربائي العربي الشامل.

وقال وزير الكهرباء إن هناك أهمية بالغة لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي الشامل كركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقا لأسس إقتصادية ويصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.

وشدد على ضرورة تعزيز وتضافر الجهود خلال الفترة القادمة لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، والربط الكهربائي العربي الشامل، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية وضرورة ذلك للتعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة، وإستخدام أحدث التكنولوجيات والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء بما يحقق الإستقرار وجودة الاداء.

كما توجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا الجهد الكبير والعمل العظيم وعلى وجه الخصوص أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة وأعضاء اللجان الفنية و اللجنة التوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء ، وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التى ساهمت فى هذا الإنجاز ، معربا عن الثقة بأن تلك الجهود ستلبي طموحات أجيالنا القادمة وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا فى الأمة العربية.

واختتم الدكتور محمود عصمت كلمته بالإعلان عن تسليم رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتتولى رئاسة الدورة الخامسة عشر للمجلس متمنيآ للدورة القادمة كل التوفيق والنجاح.

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