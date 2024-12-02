كشف تقرير لوكالة بلومبيرج أن شركة "دي بيرز"، أكبر منتج للألماس في العالم، قررت خفض أسعار الألماس بنسب تتراوح بين 10% و15% في آخر مبيعاتها لهذا العام, يُعد هذا أكبر تخفيض في تاريخ الشركة.

التراجع الكبير في سوق الألماس بعد جائحة كورونا

بدأت صناعة الألماس في مواجهة تباطؤ حاد في الطلب بعد جائحة كورونا، ما دفع شركة "دي بيرز" إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بتخفيض الأسعار, وتفاقم الوضع نتيجة لتأثير التضخم على القدرة الشرائية للعملاء، وهو ما أثر على سوق الألماس بشكل مباشر.

انهيار سوق السلع الفاخرة في الصين وتأثيره على الألماس

أشار تقرير بلومبيرج الذي اطلع عليه “الموجز” إلى أن انهيار سوق السلع الفاخرة في الصين ساهم في تراجع الطلب على الألماس، مما زاد من الضغوط على الأسعار, بينما استمرت المنافسة من الألماس الصناعي في التأثير على الأسعار في السوق.

خفض الأسعار من "دي بيرز" بسبب التحديات المستمرة في السوق

خلال هذا العام، شهدت أسعار الألماس الخام في السوق الثانوية انخفاضًا مستمرًا، مما دفع "دي بيرز" إلى اتخاذ قرار بتخفيض الأسعار في آخر مبيعاتها, ويُعد هذا التخفيض الأول من نوعه منذ بداية العام، وهو خطوة غير تقليدية بالنسبة للشركة التي كانت تحاول الحفاظ على استقرار الأسعار.

أسعار الألماس.. دي بيرز تخفض أسعار الألماس بنسبه تصل إلى 15%

"أنجلو أمريكان" تعيد هيكلة استثماراتها وتأثير ذلك على الألماس

كما أضاف تقرير بلومبيرج أن هذا التخفيض جاء في وقت تسعى فيه مجموعة "أنجلو أمريكان"، المالكة لشركة "دي بيرز"، للخروج من قطاع الألماسكجزء من إعادة هيكلة واسعة النطاق, وكانت الشركة قد تصدت في وقت سابق من هذا العام لمحاولة استحواذ بقيمة 49 مليار دولار من مجموعة "بي إتش بي".

أسعار الألماس.. دي بيرز تخفض أسعار الألماس بنسبه تصل إلى 15%

على الرغم من التخفيضات التي أعلنت عنها "دي بيرز"، تبقى أسعار الألماس التي تقدمها الشركة أعلى من الأسعار السائدة في السوق الثانوية, بينما ويعتقد البعض أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة.

يواجه قطاع الألماس تحديات كبيرة في ظل التراجع الاقتصادي وزيادة المنافسة من الألماس الصناعي, وبينما تسعى الشركات الكبرى مثل "دي بيرز" إلى الحفاظ على مكانتها، يبقى السؤال حول مستقبل صناعة الألماس في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

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