علاء مرسي يطالب كريم عبد العزيز بالإعتذار لابنته مريم.. ما القصة؟

كشف الفنان علاء مرسي في تصريحات إعلامية أخيرة عن طلب خاص وجهه للنجم كريم عبد العزيز بشأن ابنته مريم، مشيدًا بموهبة كريم وإبداعه، ومعبّرًا عن حبه واحترامه له ولم تتوقف الحكاية هنا، إذ شهد حفل زفاف مريم العديد من اللحظات الطريفة والمؤثرة التي جمعت نجوم الفن وسط أجواء مبهجة.

علاء مرسي

يرصد موقع الموجز التفاصيل خلال السطور التالية.

علاء مرسي يوجه رسالة لكريم عبد العزيز

في حديثه خلال البودكاست، طالب علاء مرسي النجم كريم عبد العزيز بتقديم اعتذار خاص لابنته مريم بسبب غيابه عن حضور حفل زفافها.

وقال علاء مرسي: "بطلب من كريم عبد العزيز فيديو لمريم بنتي والاعتذار عن عدم حضورك لفرحها لأن مريم دي بنتك ومكفهاش رسالتك الصوتية ليها، عايزك تروحلها عشان فرحتها هي فرحتي وفرحتك."

وأضاف: "أنا بتعلم من كريم عبد العزيز لما بتفرج عليه، وهو مبدع وبطلب منه يمتعنا أكتر ويبدع أكتر ويزورنا في البيت."

لحظات طريفة جمعت أحمد السقا وابنة علاء مرسي

شهد حفل الزفاف موقفًا طريفًا حينما كان الفنان علاء مرسي يرقص مع ابنته على أغنية "بنتي حبيبتي" للفنان مدحت صالح.

فجأة تدخل الفنان أحمد السقا ليشاركهما الرقص وسط أجواء من المزاح والضحك بين الحضور.

كما قام السقا بتقبيل رأس العروس، معبرًا عن حبه وحنانه لها، ما أثار إعجاب الجميع وتفاعلهم.

علاء مرسي

تامر حسني ورامي صبري يشعلان حفل الزفاف

لم تخلو الأجواء من الإبداع الموسيقي، حيث أضفى نجم الجيل تامر حسني حالة من البهجة على الحفل بأغانيه المميزة، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

لم يكتفي تامر حسني بالغناء بل داعب النجوم وأصدقاء العروسين، فيما شاركه الفنان رامي صبري الغناء وأشعل الحفل بمجموعة من أغانيه الرائعة.

علاء مرسي

أخر أعمال علاء مرسي

على صعيد آخر، كان آخر ظهور فني لعلاء مرسي كضيف شرف في مسلسل "6 شهور"، الذي تم عرضه مؤخرًا عبر منصة "واتش ات".

تدور أحداث المسلسل حول تنافس مراد ولطيفة على وظيفة مبيعات في شركة عقارات خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، لتُكشف العديد من الطموحات والتحديات.

شارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، وفريدة رجب، وهو من تأليف عمر أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى صولي.



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