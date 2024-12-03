رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بشركة ناتجاس لشهر ديسمبر 2024

يشغل رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بشركة ناتجاس لشهر ديسمبر 2024 اهتمام المواطنين يوميا عبر محركات البحث، ويسعى المواطنون لتسديد فواتير الاستهلاك الشهري لتجنب أي تأخير خلال فترة العطلة التي تستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

ولذلك يقدم الموجز رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بشركة ناتجاس، بالأضافة إلى خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بشركة ناتجاس

تتيح شركة ناتجاس للغاز الطبيعي خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي إلكترونيا من خلال هذا الرابط موقع ناتجاس ، وتأتي هذه الخدمة في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الشركة لتحقيقه، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الوقت والجهد.

نبذة عن شركة ناتجاس للغاز الطبيعي

تعد شركة ناتجاس إحدى الشركات الرائدة في توصيل الغاز الطبيعي وتشغيل الشبكات الكبرى، وتأسست عام 1985 ومقرها الرئيسي في فرنسا، وهي تُعد من أبرز الشركات العاملة في مصر، حيث تقدم خدماتها في العديد من المحافظات والمناطق لضمان توصيل الغاز الطبيعي بأفضل معايير الأمان والكفاءة.

قراءة عداد الغاز المنزلي

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة

يمكن للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي والاستعلام عن فاتورة الاستهلاك لشهر ديسمبر 2024 بسهولة عبر الموقع الرسمي لشركة ناتجاس باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة من خلال الرابط اضغط هنا.

2. اختيار خدمات المواطنين.

3. الضغط على خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية.

4. تحديد المحافظة ومكان تركيب العداد (شقة، دور، عمارة، شارع، حي).

5. إدخال بيانات صاحب العداد بدقة.

6. تسجيل قراءة العداد المكونة من 9 أرقام في الحقول المخصصة.

7. الضغط على استعلام أو عرض الفاتورة لعرض المبلغ المستحق.

الغاز المنزلي

المناطق التي تغطيها شركة ناتجاس في مصر

تعمل شركة ناتجاس على تغذية العديد من المناطق في مصر، ومن أبرزها:

الإسكندرية: القباري، العجمي، محرم بك، برج العرب.

القاهرة: المقطم، الهضبة العليا، الهضبة الوسطى، الحرفيين، السلام.

المدن الجديدة: مدينة 6 أكتوبر، الشيخ زايد.

البحيرة: كفر الدوار، أبو المطامير، شبراخيت، إيتاي البارود، وادي النطرون، الدلنجات، المحمودية، دمنهور، أبو حمص، رشيد، الرحمانية، حوش عيسى، إدكو، كوم حمادة، النوبارية.

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