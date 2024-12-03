الأسود يسيطر على بوستر فيلم "بضع ساعات في يوم ما".. تفاصيل مثيرة

كشفت الشركة المنتجة لفيلم"بضع ساعات في يوم ما" عن البوستر الرسمي للفيلم،والذي تم طرحه عبر حسابهم الخاص على إنستجرام، حيث سيطر اللون الأسود على أبطال الفيلم، ويعرض الموجز التفاصيل.

بوستر فيلم بضع ساعات في يوم ما

ونشر المنتج أحمد السبكي البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، معلقاً: فيلم بضع ساعات في يوم ما» 26 ديسمبر بجميع سينمات مصر، إنتاج احمد السبكي وتأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن.

بوستر فيلم بضع ساعات

الأسود يسيطر على البوستر الرسمي لـ فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

قصة الفيلم

يذكر أن فيلم "بضع ساعات" متخذ من أحداث رواية للكاتب محمد صادق تحمل نفس الإسم "بضع ساعات في يوم ما" وتم إصدار هذه الرواية عام 2012، ويحكي الفيلم القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد.

الأسود يسيطر على البوستر الرسمي لـ فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

الأسود يسيطر على البوستر الرسمي لـ فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

أبطال الفيلم

يشارك في فيلم "بضع ساعات" الفنانة مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، هدي المفتي، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، عائشه بن أحمد، محمد سلام، خالد أنور، اسماء جلال، والعمل من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

آخر أعمال مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر مؤخراً في فيلم "الغربان" المقرر طرحه الأيام المقبله عبر شاشات التلفزيون، والذي تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أبطاله

يشارك في الفيلم الفنان عمرو سعد، عبدالعزيز مخيون، عائشة بن أحمد، فارس رحومة، بجانب عددا من نجوم المشاهير الروس والأجانب.

أعمال ينتظرها السبكي

أعلن أحمد السبكي عن تعاقده على فيلمه الجديد “شقو 2” من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام قائلاً: توكلنا على الله، شقو 2، بدء التحضيرات الأولية"، وأشار إلى قرب الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول باقي فريق العمل.

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