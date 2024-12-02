بعد تصدره التريند.. السبكي يكشف بوسترات نجوم فيلم بضع ساعات في يوم ما

تصدّر فيلم "بضع ساعات في يوم ما" محركات البحث في الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن موعد عرضه في دور السينما المصريةظ ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في 26 ديسمبر الجاري، ويترقّب الجمهور بدء عروضه في العديد من القاعات السينمائية.

يكشف موقع الموجز تفاصيل فيلم "بضع ساعات في يوم ما " وبوسترات النجوم.

بوسترات النجوم تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

في خطوة تمهيدية للعرض المنتظر، كشف المنتج أحمد السبكي عن البوسترات الفردية لعدد من نجوم الفيلم، مثل هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد.

تم نشر هذه البوسترات عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.



هنا الزاهد

هشام ماجد

مي عمر

تعاقد السبكي على الجزء الثاني من فيلم شقو

من ناحية أخرى، نشر السبكي صورًا من تعاقداته مع النجوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح، مرفقًا تعليقًا قال فيه: "توكلنا على الله، شقو 2، بدء التحضيرات الأولية"، وأشار إلى قرب الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول باقي فريق العمل.

"شقو" الجزء الثاني يجذب الأنظار

جدير بالذكر أن فيلم "شقو" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا في عيد الفطر الماضي، يواصل جذب الأنظار بإطلاق جزئه الثاني، الذي يُتوقع أن يكون نقطة انطلاق كبيرة بعد نجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات بلغت 41 مليون جنيه في ستة أيام.

ويشارك في الجزء الثاني من "شقو" كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، ويُتوقع أن يضم الفيلم المزيد من الأسماء اللامعة.

قصة فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

يشارك في فيلم "بضع ساعات في يوم ما" عدد من النجوم البارزين، منهم مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، وهنا الزاهد، بالإضافة إلى أحمد السعدني وناهد السباعي. الفيلم من تأليف محمد صادق، ويخرجه عثمان أبو لبن.

تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ممزوج بالكوميديا والرومانسية، حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون الذين ينغمسون في أعمال إجرامية قد تجرهم إلى أزمات خطيرة.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

الإعلان عن الموعد الرسمي بعد تأجيلات متعددة

في سياق متصل، كشف المخرج عثمان أبو لبن عن الموعد الرسمي لطرح فيلمه، بعد سلسلة من التأجيلات على مدار العامين الماضيين.

الفيلم الذي تأجل كثيرًا، سيُعرض أخيرًا في 26 ديسمبر ضمن موسم أفلام رأس السنة.

أعمال المخرج عثمان أبو لبن السابقة

المخرج عثمان أبو لبن سبق له أن أخرج فيلم "الكاهن" الذي حقق نجاحًا في دور العرض، وهو من بطولة مجموعة من النجوم منهم حسين فهمي، محمود حميدة، وجمال سليمان.

الفيلم كان في إطار رعب تشويقي، وطرح قضايا اجتماعية معقدة حول الأنظمة الرأسمالية وصراع القوى بين رجال الأعمال.

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