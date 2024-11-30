بضع ساعات في يوم ما يعرض في هذا الموعد بعد إنتهاء أزمة التأجيل

أعلن المنتج أحمد السبكي، عن الموعد النهائي لطرح فيلم بضع ساعات في يوم ما، داخل دور العرض السينمائي، بعد فترة من التأجيلات 3 سنوات رغم الانتهاء من تصويره في عام 2022، ويرصد لكم موقع "الموجز" كافة التفاصيل حول العمل.

موعد عرض فيلم بضع ساعات في يوما ما

وطرح أحمد السبكي البوستر الرسمي للفيلم، وقام بنشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مؤكدا أن العرض الأول للفيلم سيكون في رأس السنة.

فيلم بضع ساعات في يوما ما

وكتب قائلاً : فيلم "بضع ساعات في يوم ما" سيعرض في السينمات يوم 26 ديسمبر المقبل، تزامنا مع الاحتفال برأس السنة.

وتصدر جميع أبطال الفيلم البوستر الرسمي، وسيطر اللون الأسود على ملابس الأبطال على البوستر حيث ظهر جميعهم مرتدين ملابس سوداء، وجاءت هنا الزاهد وهشام ماجد في المقدمة.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوما ما

يشارك في بطولة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام،أحمد السعدني، هدى المفتي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج السبكي.

فيلم بضع ساعات في يوما ما، مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق وهي تحمل نفس اسم الفيلم "بضع ساعات في يوما ما" وهو كاتب السيناريو والحوار، وكاتب أيضا رواية هيبتا.

فيلم بضع ساعات في يوما ما

قصة فيلم بضع ساعات في يوما ما

تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

أعمال تنتظرها هنا الزاهد

تشارك الفنانة الشابة هنا الزاهد في الماراثون الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "الجواز سم قاتل" ويتكون من 15 حلقة مقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

مسلسل "الجواز سم قاتل" من فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل، إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي، وجاري حالياً التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته، تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ومؤخرًا عرض للفنانة هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي شاركت به في سباق أفلام عيد الفطر 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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