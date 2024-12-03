مزة جيل التسعينات.. نورهان تكشف سر اختفائها ووصيتها بعد وفاتها

الفنانة نورهان واحدة من الأسماء التي تركت بصمة واضحة في عالم الفن المصري، حيث استطاعت أن تجذب الأنظار إلى موهبتها منذ بداية مشوارها، في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، تحدثت عن أبرز محطات حياتها الفنية والشخصية، بدءًا من بداياتها مع حضرة المحترم وصولاً إلى مشاركتها في أعمال مهمة مثل الحاج متولي والعصيان.

كما كشفت عن تفاصيل دقيقة في حياتها الخاصة، منها التحديات الصحية التي واجهتها وقراراتها الصعبة حول عملية جراحية كانت قد تفكر في إجرائها. نورهان لم تخفِ مشاعرها تجاه الفن وصعوباته، كما تحدثت عن علاقتها بوالدتها، وأصدقائها في الوسط الفني، ومواقف إنسانية لا تنسى مع كبار الفنانين مثل سميحة أيوب.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز أبرز تصريحات نورهان خلال السطور التالية.



نورهان مع الإعلامي عمرو الليثي

بداية نورهان الفنية

أوضحت الفنانة نورهان أن أول انطلاقة حقيقية لها في عالم الفن كانت من خلال مسلسل حضرة المحترم مع الفنان أشرف عبد الباقي.

وأكدت أن هذا العمل كان بمثابة بوابة كبيرة فتحت أمامها آفاق الشهرة والنجاح.

وأضافت: "النقلة النوعية في مسيرتي جاءت عندما اختارني الفنان الكبير نور الشريف للمشاركة في مسلسل عائلة الحاج متولي، حيث كان يقدم الدعم للشباب مثل مصطفى شعبان".

وأشادت نورهان بالكواليس الممتعة للعمل وتعلمها البساطة والتعاون من النجم الراحل نور الشريف.

دور نورهان في "سوق العصر"

وعن مشاركتها في مسلسل سوق العصر، قالت نورهان إن المخرج هاني إسماعيل هو من رشحها للعمل، مشيرة إلى أن الكاتب محمد جلال عبد القوي أبدع في كتابة السيناريو.

وأضافت أنها كانت تتمنى تقديم شخصية "نجاة" لشعورها بالارتباط بها، وهو ما تحقق بموافقة فريق العمل.

تجربة نورهان في مسلسل"العصيان" مع محمود ياسين

أما عن مسلسل العصيان، فقد وصفت نورهان النجم محمود ياسين بـ"الفنان العظيم والمثقف"، مؤكدة أنه كان يعاملها كابنته ويوفر الدعم والنصح للشباب.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

ذكريات نورهان مع سميحة أيوب

تحدثت نورهان عن تعاونها مع الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في أعمال مثل المصراوية وأوراق التوت.

وأشادت بسميحة أيوب ووصفتها بـ"سيدة المسرح العربي"، مضيفة أنها شعرت بفخر كبير للعمل معها. وذكرت موقفاً جمعهما عندما نصحتها أيوب بالعودة للعمل بعد خلاف، وهو ما أسعدها بشدة.

نورهان

مرور نورهان بأزمة صحية وتترك وصية إنسانية

كشفت نورهان خلال لقائها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي عن تعرضها لأزمة صحية تطلبت إجراء عملية دقيقة. وقالت: "خوفي على ابني معاذ منعني من إجراء العملية".

وأوضحت أنها كتبت وصيتها في تلك الفترة، متضمنة التبرع بأعضاء من جسدها كصدقة جارية.

وأضافت أنها استشارت الطبيب المصري كريم أبو المجد، الذي نصحها بإجراء الجراحة لتجنب المضاعفات، لكنها رفضت بسبب خوفها من الابتعاد عن ابنها.

حياة نورهان الشخصية وتجربة الأمومة

وعن دور الأم في حياتها، أكدت نورهان أنها تعلمت أصول التربية واشتغلت مدرسة في نفس المدرسة التي يدرس بها ابنها معاذ. وأشارت إلى أنها كانت تتمنى أن يكون لها ابنة إلى جانب ابنها، لكنها راضية بحياتها معه. كما أوضحت أنها تعيش حياة بسيطة مليئة بالحب والاهتمام بابنها.

رأي نورهان في الوسط الفني

تطرقت نورهان إلى رؤيتها الحالية للفن، حيث أشارت إلى أن الدراما تفتقر الآن إلى الاهتمام بالمضمون، مع التركيز الأكبر على الشكل.

وأبدت حزنها على اختيار الفنانين بناءً على عدد متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من الكفاءة.

وأكدت أنها ممتنة لوالدتها، التي كانت الداعم الأول لها في حياتها.

عودة نورهان بعد غياب

أعربت نورهان عن سعادتها بالعودة من خلال مسلسلي هبة رجل الغراب وابن حلال، مؤكدة أنها لم تشعر بالغربة بعد فترة انقطاعها عن الفن.

وأشارت إلى أن الناس استقبلوا عودتها بترحيب كبير، لكنها لم تشارك في أي أعمال خلال موسم رمضان المقبل.

نورهان

أصدقاء نورهان في الفن وتفاصيل أخرى

اختتمت نورهان حديثها بالإشارة إلى أن صديقاتها الأقرب من الوسط الفني هن حنان مطاوع، هبة مجدي، سهر الصايغ، ونشوى مصطفى.

كما ذكرت تجربتها الإعلامية التي خاضتها في السودان، مشيرة إلى أنها كانت تجربة مميزة أضافت لها الكثير.

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