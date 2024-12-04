كيف تمنع اختراق شبكة الواى فاى الخاصة بك بخطوات بسيطة

في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في الحياة اليومية، أصبحت حماية شبكات الواى فاى ضرورة لا غنى عنها، الاختراقات قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو استنزاف موارد الإنترنت، مما يجعل تأمين الشبكة أولوية قصوى.

الموجز يقدم إليك مجموعة من النصائح التي تساعد في حماية شبكة الواي فاي الخاصة بك، على النحو التالي:

استخدام كلمة مرور قوية

كما تعتبر كلمة المرور المعقدة من أولى خطوات حماية الحسابات من الهجمات الإلكترونية، ويجب أن تتسم بالطول وتحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز الخاصة، لتجنب الاعتماد على كلمات بسيطة أو معلومات يمكن الوصول إليها بسهولة.

تغيير اسم الشبكة (SSID)

تغيير اسم الشبكة الافتراضي يجعل من الصعب على المخترقين تحديد نوع جهاز الراوتر الخاص بك واستهدافه، ثم قم باختيار اسمًا لا يكشف عن معلومات شخصية أو تفاصيل حول الجهاز.

تحديث البرمجيات الثابتة (Firmware)

يجب التأكد من أن الراوتر يعمل بأحدث إصدار من البرمجيات الثابتة. الشركات المصنعة غالبًا ما تصدر تحديثات لإصلاح الثغرات الأمنية.

سرقة الواي فاي

تفعيل التشفير القوي

استخدام بروتوكول التشفير WPA3 (أو WPA2 كحد أدنى) يضيف طبقة أمان قوية للشبكة، تجنب استخدام بروتوكولات التشفير القديمة مثل WEP.

إخفاء شبكة الواي فاى

يمكنك إعداد الراوتر لإخفاء اسم الشبكة (SSID) بحيث لا تظهر في قائمة الشبكات المتاحة، مما يصعّب الوصول إليها.

استخدام جدار حماية (Firewall)

تأكد من تفعيل جدار الحماية الخاص بالراوتر، فهو يعمل كطبقة إضافية من الحماية ضد الهجمات الإلكترونية.

حماية الواي فاي

تحديد عدد الأجهزة المسموح لها بالاتصال بشبكة الواي فاي

معظم أجهزة الراوتر تتيح لك إعداد قائمة بالأجهزة المسموح لها بالاتصال بالشبكة. يمكنك تحديد عدد معين من الأجهزة لضمان الأمان.

تعطيل خاصية WPS

خاصية WPS قد تسهل الاتصال بالشبكة، لكنها تُعد نقطة ضعف أمني. قم بتعطيلها إذا لم تكن بحاجة إليها.

مراقبة الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاى

تحقق بانتظام من قائمة الأجهزة المتصلة بشبكتك، وقم بفصل أي جهاز مشبوه أو غير معروف.

إعادة تعيين كلمة المرور بشكل دوري

لتجنب أي تسريب محتمل، قم بتغيير كلمة مرور الواي فاي بانتظام، خاصة إذا لاحظت نشاطًا غير طبيعي.

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