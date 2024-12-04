السودان: الجيش يحرر قرى حول سنار ويتقدم في محاور متعددة

زيارة وزير الخارجية المصري إلى السودان.. أكد الفريق مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن زيارة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي إلى السودان تعبّر عن عمق العلاقات بين البلدين، وجاءت هذه الزيارة لدعم القيادة المصرية والشعب المصري للسودانيين في مواجهة ما وصفه بالحرب الوجودية التي تشهدها البلاد، ويكشف الموجز تفاصيل عن الوضع السوداني.

التنسيق المصري السوداني في المحافل الدولية

صرّح جابر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في كافة المحافل الدولية، وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم السودان على المستويات كافة.

الأوضاع الميدانية.. الجيش السوداني يمتلك زمام المبادرة

تحدث عضو مجلس السيادة عن الوضع الميداني، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية تتمتع بالسيطرة الكاملة في الميدان، ولفت إلى أن مدينة الفاشر، المحاصرة منذ 8 أشهر، تعرضت إلى 170 هجومًا، لكنها لا تزال صامدة، وأشار إلى تعرض معسكر زمزم، قرب الفاشر، لقصف مدفعي مستمر.

ميليشيا الدعم السريع واستراتيجية القصف

اتهم جابر ميليشيا الدعم السريع باتباع سياسة القصف المدفعي بهدف إرهاب المواطنين وتهجيرهم، ولكنه أوضح أن الجيش السوداني يواجه هذه الاستراتيجيات بتكتيكات فعالة تتماشى مع طبيعة المعركة، ما أسهم في تحرير عدة قرى حول منطقة سنار.

التقدم في أكثر من محور

أكد جابر أن الجيش السوداني يواصل تقدمه بثبات في عدة محاور، مشيرًا إلى أن الميليشيات تفتقر إلى السيطرة الفعلية رغم انتشارها العشوائي، بينما تواصل القوات المسلحة جهودها لتأمين الدولة بشكل كامل.

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