الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي على الشركة المصرية للاتصالات .. إلكترونيًا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي .. وفرت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لعام 2025 عبر موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل الوصول إلى تفاصيل الفواتير، وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء وتوفير الوقت والجهد، كما أكدت الشركة على ضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة لتجنب فرض غرامات مالية، وفيما يلى سيوضح الموجز خطوات الاستعلام وطريقة دفع الفواتير التليفون الارضي .

فاتورة التليفون

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

زيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات “اضغط هنا”. إدخال كود المحافظة ورقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته. الضغط على زر "إظهار الفواتير" للحصول على التفاصيل والفواتير المطلوب سدادها. يمكن للمشتركين الاستعلام عن الفاتورة عبر الهاتف المحمول بالاتصال بالخط الساخن 19777.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي

الدفع نقدًا في أقرب فرع لشركة WE.

عبر خدمات فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

باستخدام بطاقة فيزا عبر خدمات الدفع الإلكتروني مثل "إنستا باي".



خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات “اضغط هنا”.

الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

اختيار خدمة دفع الفاتورة.

إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

بعد ظهور الفواتير، الضغط على "السداد الإلكتروني".

إدخال بيانات الفيزا.

الضغط على "سدد" لإتمام الدفع.

دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر إنستا باي

يمكن دفع الفاتورة من خلال تطبيق "إنستا باي" باتباع الخطوات التالية:



فاتورة التليفون الأرضي

اختيار خدمة "دفع الفواتير". تحديد "فواتير التليفون والإنترنت". اختيار شبكة WE. إدخال رقم التليفون الأرضي. الضغط على "التالي" لعرض قيمة الفاتورة. الضغط على "دفع" وإدخال الرقم السري للتطبيق لإتمام السداد.



عقوبة تأخير دفع فاتورة التليفون الأرضي

وضحت الشركة أن أي تأخير في دفع فاتورة التليفون الأرضي سيترتب عليه غرامة بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير، بحد أدنى 10 جنيهات, وفي حال استمرار التأخير لمدة 4 أشهر، سيتم رفع حرارة الخط، بينما سيتم وقف الخدمة وسحب الخط في حال تجاوز التأخير 7 أشهر.

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رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وعقوبة المتأخرعن السداد