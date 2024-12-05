سعر وخطوات وشروط استخراج القيد العائلي لعام 2024.. إليك التفاصيل

حددت وزارة الداخلية سعر وخطوات استخراج القيد العائلي 2024 سواء المميكن من السجلات المدنية والمراكز النموذجية أو عن طريق بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من الهاتف المحمول.

ويعرض لكم موقع الموجز كافة التفاصيل والشروط المطلوبة لاستخراج القيد العائلي في السطور التالية:

الشروط المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

- بطاقة الرقم القومي سارية وصالحة

- نموذج 40 قيد عائلي

- صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة

- وثيقة الزواج في حالة الزواج

- وثيقة زواج الأب والأم في حالة الأعزب

- شهادات الوفاة المميكنة لأفراد الأسرة المتوفين

- شهادات ميلاد مميكنة لجميع الأبناء

استخراج القيد العائلي

خطوات استخراج القيد العائلي

1. التوجه إلى السجل المدني أو المراكز النموذجية التابعة للأحوال المدنية.

2. دفع الرسوم المقررة (25 جنيه للقيد العادي، 40 جنيه لقيد الزواج، 65 جنيه للقيد المميكن).

3. تقديم الأوراق المطلوبة.

4. استلام القيد العائلي بعد ثلاثة أيام من التقديم.

5. يمكن استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي.

استخراج القيد العائلي

الأوقات والشروط الخاصة

- يُستخرج القيد العائلي في نفس اليوم في حالة الطلب قبل الساعة 2 ظهرًا.

- يُستخرج القيد العائلي بعد ثلاثة أيام في حالة الطلب بعد الساعة 2 ظهرًا.

- لا يُستخرج القيد العائلي في حالة وجود شكاوى أو مشاكل في الأوراق المقدمة.

استخراج القيد لأول مرة

وأعلنت وزارة الداخلية عن أوراق استخراج القيد العائلي اول مرة والذي لا يمكن استخراجه الكترونيا للمرة الأولى، والمتضمن شهادات ميلاد ووفاة أفراد الأسرة ووثيقة الزواج، كما تم تحديد سعر استخراج قيد عائلي من السجل المدني حيث يتم دفع رسوم 65 جنيها لاستخراج القيد العائلي ثم التعرف على موعد استلام القيد العائلي والحضور لاستلامه.

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