كان بيبع النكته بجنيه.. تفاصيل نادرة في حياة عبد الغني النجدي

تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب السعادة الفنان عبد الغني النجدي الكوميديان المظلوم تيم بالسينما والفن لكنه لم يصبه من الحظ جانب ويستعرض لكم الموجز في هذا التقرير معلومات نادرة عن اشهر شنب في الوسط الفني الفنان عبد الغني النجدي.



اشتهر الفنان عبد الغني النجدي بخفة الظل وعلى الرغم من مشاهده البسيطة إلا إن إتقانه للشخصيات التي جسدها مثل البواب و العسكري و الخادم خلدت في ذهن المشاهد حيث يردد الجمهور أفيهاته الشهيرة مثل " مشتاجين جوي جوي جوي ياداميل"، "دمبري دمبري..دمبري أيه جمبري".

ومن حفة ظله تهافت عليه نجوم الكوميديا آنذاك مثل إسماعيل ياسين و شكوكو كي يمنحهم إفيه أو مونولوج حتى أنه وضع تسعيرة للنكتة بقيمة جنيه واحد.



تزوج عبد الغني من خالة الفنانة إسعاد يونس الراقصة بديعة صادق التي انفصلت عنه بعد علاقة حب قوية دامت لسنوات.



قدم الفنان عبد الغني النجدي صرحًا حافلاً من الأعمال السينمائية تجاوزت المائة فيلم ومن أبرزهم " غاوي مشاكل"، " لا يا من كنت حبيبي"، "العتبة الخضراء", الفانوس السحري"، "الرجل الثاني"، " بين السما والأرض"، " عالم عيال عيال"، " الحفيد"، "مجرم تحت الاختبار"، "شارع "

الملاهي".



الراقصه بديعه صادق

بديعة صادق

اشتهرت في فترة الأربعينيات والخمسينيات القرن العشرين، ولدت في مدينة ملوى بمحافظة المنيا بصعيد مصر وهي بديعة محمد صادق كان والدها المدير الفني لفرقة فوزي منيب.

وكانت والدتها تصاحب والدها في رحلاتة الفنية، ولذلك عملت في الفن. رقصت بديعة وهي في سن 4 سنوات ثم تركت الرقص إلى الغنا، وتولاها زكريا أحمد، وعلمها الغناء، وأسمعها من النغمات الكثير، وعملت في فرقة بديعة مصابني، وقدمت استعراضات خفيفة والمونولوج الفكاهية، وعملت وتجولت مع فرق استعراضيه أخرى في جميع أنحاء الوطن العربي مثل فرقه علي الكسار وفرقه بدأها حسين المليجى أصبحت مع الوقت «فرقه بديعة صادق»

وتزوجت من الفنان عبد الغني النجدي، وكان يكتب الاسكتشات والمسرحيات لفرقة بديعة، ولها منه ابن واحد خالد يعيش في أستراليا الآن وانفصلا، ثم تزوجت من الموسيقار أحمد علي حوالي عام 1952 وأنجبت منه خمسة أبناء هم أحمد وطاهر وبديعة وناصر وإسماعيل.

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