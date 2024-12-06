بلغت 25 بيتًا.. الأوقاف تفتتح مساجد جديدة اليوم لإعمار بيوت الله

مساجد جديدة.. تواصل وزارة الأوقاف جهودها في تعزيز البنية الدينية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، حيث أعلنت اليوم عن افتتاح مجموعة جديدة من المساجد على مستوى الجمهورية.

ويأتي افتتاح مساجد جديدة في إطار خطة الوزارة للتوسع في بناء وتطوير المساجد، بما يعكس الاهتمام بتوفير دور العبادة المهيأة لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر في بيئة مناسبة.

افتتاح مساجد جديدة

وفي هذا الصدد، تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله بافتتاح 24 مسجدًا جديدًا الجمعة، 5 من جمادى الآخرة 1446 هجرية، الموافق 6 من ديسمبر 2024 م، في مختلف المحافظات، و22 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثلاثة مساجد صيانةً وتطويرًا.

وكشفت الوزارة عن وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 467 مسجدًا، من بينها 349 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و 118 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 11548 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و 109 مليون جنيه.

افتتاح مساجد جديدة

الموجز ينشر قائمة افتتاح مساجد جديدة من قبل الأوقاف وذلك من أجل نشرها تنوعًا جغرافيًا واسعًا بجميع محافظات مصر، الآتي:

ففى محافظة بنى سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد طيبة الكائن بقرية سنور، شرق النيل بندر بنى سويف، والمسجد الكبير الكائن بقرية هليه، مركز ببا؛ ومسجد عزبة فيصل الكائن بقرية إهناسيا الخضراء، مركز بنى سويف؛ وصيانة المسجد الكبير الكائن بقرية منشأة أبو مليح، مركز سمسطا.

افتتاح مساجد جديدة

وفي البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة العساكرة، قرية صفط الحرية، مركز إيتاى البارود؛ ومسجد الحلفاية بقرية جبارس تبع النبيرة، مركز إيتاى البارود؛ ومسجد القراجى بقرية البسلقون، مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمة أبو حجاب بقرية الحاجر، مركز كفر الدوار؛ ومسجد عباد الرحمن بجوار المقابر، مركز وادى النطرون؛ ومسجد محمد كريم بقرية الدروية البحرية، مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد الجمعية بقرية الحماد الشرقى، مركز رشيد.

وفي الإسماعيلية، تم إحلال وتجديد مسجد أبو جمعان بعزبة العرب، مركز ومدينة أبو صوير.

وفي الإسكندرية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن بطريق الجلاء، العامرية 2.

وفي الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد المسجد الجديد بكفر عطية، مركز قطور.

وفي المنيا، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن الحاج أمين بقرية صفط الشرقية، مركز المنيا؛ ومسجد خميس بقرية الصليبة، مركز سمالوط؛ ومسجد خالد بن الوليد بعزبة خليل عبد، قرية ههيا، مركز المنيا.

وفي أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الجندية بقرية بنى حسين، مركز أسيوط؛ وإنشاء مسجد الحسن، الشيخ نجيب، مركز القوصية.

وفي الفيوم، تم إنشاء مسجد المصطفى بقرية المقاتلة، مركز طامية.

وفي الشرقية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد بنى قريش بقرية العزازى، مركز فاقوس؛ ومسجد الزغايبة، الصالحية القديمة بمركز فاقوس؛ ومسجد بركات الرمالى بمركز الحسينية؛ وإنشاء مسجد الواحد الأحد بالمجاورة 26، العاشر من رمضان.

وفي قنا، تمت صيانة مسجد التحرير، بندر دشنا.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.

وتشمل المساجد التي تم افتتاحها اليوم مجموعة من المناطق الحضرية والريفية، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الدينية وتلبية احتياجات مختلف المناطق، وقد أُنجزت هذه المشروعات بدعم من جهود الدولة، بالإضافة إلى مساهمات مجتمعية حرصت على المشاركة في هذه المبادرات المباركة.

وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود التزام الدولة بدعم رسالتها الدينية والثقافية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ روح التلاحم بين المواطنين، ومن المتوقع أن تشهد هذه المساجد إقبالًا كبيرًا من المصلين، خاصة مع تزامن الافتتاح مع صلاة الجمعة التي تمثل مناسبة دينية مميزة تجمع أفراد المجتمع في رحاب بيوت الله.

إقرأ أيضًا:

الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

زيادة عقود خطباء المكافأة والإداريين.. وزارة الاوقاف تعلن تحسينات جديدة