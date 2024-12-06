قبل بدء عرضه.. التفاصيل كاملة حول مسلسل موعد مع الماضي

يبدأ اليوم، الجمعة 6 ديسمبر، عرض أولى حلقات مسلسل موعد مع الماضي عبر منصة نتفليكس، حيث يمكن للمشاهدين متابعة الحلقات بداية من الساعة 12 منتصف الليل.

ويعد مسلسل موعد مع الماضي من الأعمال الدرامية المنتظرة لهذا الموسم، خاصة مع تجسيد النجم آسر ياسين لدور البطولة، حيث يقدم أداءً متميزًا في هذا العمل المثير.

يرصد موقع الموجز التفاصيل كاملة حول مسلسل موعد مع الماضي.

مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل موعد مع الماضي

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي حول شخصية "يحيى"، الذي يلعب دوره النجم آسر ياسين، يبدأ العمل مع حياة "يحيى" التي تنقلب بشكل درامي، بعدما يتم اتهامه زورًا بقتل شقيقته "نادية"، ويقع "يحيى" خلف القضبان لمدة 15 عامًا نتيجة هذه الجريمة التي لم يرتكبها، ليبدأ رحلة طويلة من الألم والمواجهة مع الذات.

بعد إطلاق سراحه، لا يسعى "يحيى" للعيش في سلام، بل ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف القاتل الحقيقي لشقيقته، مما يقوده إلى مواجهة الأسرار العائلية المدفونة منذ سنوات طويلة.

مسلسل موعد مع الماضي

ويشتعل الصراع في قلب "يحيى"، حيث يصبح الانتقام دافعًا رئيسيًا له، لكن الأحداث تتصاعد بشكل مفاجئ، ليكتشف أن كل شيء حوله ليس كما يبدو.

ومع مرور الحلقات، تصبح الشخصيات جميعها مشبوهة، ويغلب الغموض على كل موقف يواجهه "يحيى"، هل سيكشف الحقيقة أم أن الأسرار العائلية ستظل طي الكتمان؟

قائمة أبطال وشخصيات مسلسل موعد مع الماضي

ويتميز مسلسل موعد مع الماضي بمشاركة نخبة من النجوم الذين يضفون على الأحداث طابعًا دراميًا قويًا بجانب آسر ياسين، يشارك في المسلسل الفنان الكبير محمود حميدة في دور "ياسين"، الذي يعمق من جو المشهد ويضيف طبقة من الغموض حول شخصيته.

كما يشارك شريف سلامة في دور "علي"، بينما تلعب شيرين رضا شخصية "سوسن"، وهي من الشخصيات المحورية في العمل.

وتُبرز الفنانة سوسن بدر في المسلسل شخصية قوية تكشف جوانب معقدة من العلاقات الأسرية.

تتعدد الشخصيات المؤثرة الأخرى في المسلسل مثل ركين سعد التي تقدم دور "ليلى"، ومحمد ثروت في شخصية "فتلة"، ومحمد علاء في دور "خالد"، بالإضافة إلى هدى المفتي التي تجسد دور "نادية"، وصبا مبارك التي تظهر في دور "منى".

كل هؤلاء النجوم يساهمون في بناء الأجواء المشوقة ويجعلون الأحداث أكثر إثارة وتشويقًا.

مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل موعد مع الماضي

نجاح مسلسل موعد مع الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي

قبل عرضه الرسمي على نتفليكس، تم عرض حلقتين من مسلسل موعد مع الماضي، ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد لاقى المسلسل استحسانًا كبيرًا من النقاد والجمهور على حد سواء. أبدع فريق العمل في تقديم الحلقات الأولى وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أثنوا على الأداء التمثيلي والسيناريو المميز.

هل ستُكشف الحقيقة أم ستظل في طي النسيان؟

من خلال تطور الأحداث المتسارع، يطرح مسلسل موعد مع الماضي، تساؤلات كثيرة حول مدى إمكانية "يحيى" في الوصول إلى الحقيقة، وهل سيتنقل عبر دروب الانتقام في سبيل تحقيق العدالة؟ مع تصاعد الألغاز وتداخل العلاقات بين الشخصيات، تصبح كل خطوة في المسلسل محط أنظار المشاهدين، هل سيكشف "يحيى" النقاب عن قاتل شقيقته؟ أم ستظل الأسرار مدفونة في أعماق الماضي؟

مسلسل موعد مع الماضي من إخراج السدير مسعود، الذي استطاع أن يقدم رؤية فنية مبتكرة تتماشى مع القضايا النفسية والاجتماعية التي يناقشها العمل.

كما أن النص المميز الذي كتبه محمد المصري يعكس صراعًا داخليًا وحبكة درامية معقدة، تجعل من المسلسل واحدًا من أبرز الأعمال التي يتوقع لها النجاح الكبير في الفترة المقبلة.

تجربة درامية تستحق المتابعة

مسلسل موعد مع الماضي يعد فرصة رائعة لمتابعي الأعمال الدرامية المليئة بالتشويق والغموض، بداية من اليوم، يمكنكم متابعة الحلقات عبر نتفليكس، لتكونوا جزءًا من رحلة يحيى المثيرة والمليئة بالتحديات للكشف عن الحقيقة الغائبة وراء جريمة قتل شقيقته.



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