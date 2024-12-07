تفاصيل مأسوية في حياة سيف الله مختار وحقيقة قرابتة لـ احمد رمزي

سيف الله مختار.. يعتبر نجوم الصف الثاني أو كما نستمع كثيرا إلى مصطلح الكومبارس هم نجوم مفعمين بالموهبة ولكن وضعهم النصيب في مكانة السنيد الذي يخدم على البطل ومن أشهر هؤلاء الأشخاص هو الفنان سيف الله مختار موضع حديثنا اليوم ويستعرض لكم الموجز مسيرته الفنية وتفاصيل مأسوية عانى منها أواخر أيام حياته، وهل جمعته صلة قرابة بالفنان احمد رمزي؟

اشتهر الفنان سيف الله مختار بخفة الظل ومن أشهر لازماته كلمة " أبااااه" الذي كان يقولها كنوع من التعجب الاعتراضي وتمتع بموهبة من الطراز الفريد على الرغم من عدم دراسته مجال التمثيل.



حصره المخرجون في أدوار الأبله الساذج بمشاهد قصيرة لكنها خلدت في ذهن الجمهور حتى وقتنا هذا ومن ابرز اعماله فيلم "ممنوع في ليلة الدخلة" بطولة عادل إمام وسهير رمزي، و " الراقصة والطبال".

وشارك في العديد من الاعمال الفنيه المتنوعة بين السينما والمسرح والدراما وقدم صرح كبير من الاعمال الفنيه المبهجة واستطاع بخفة ظله المعهودة رسم البسمة على وجه المشاهد.



هل جمعته صلة قرابة بالفنان أحمد رمزي؟

طالت الفنان سيف الله مختار بعد وفاته شائعة قرابته من الفنان أحمد رمزي ونفى رمزي في لقاء تلفزيوني هذه الشائعة قائلا " ليس هناك اي صلة قرابة ازاي سيف الله مختار يبقى قريب رمزي محمود بيومي مسعود و مافيش شبه بيني وبينه".



اللحظات الاخيرة في حياته



وكشفت نجلة الفنان سيف الله مختار عن اللحظات الأخيرة في حياته لافتة إلى إحساسه باقتراب وفاته قائلا لها " إشبعي مني قبل ما أموت"ؤ مشيرة إلى إنه تعرض لإكتاب شديد متأثرًا بفقدان زوجته القدرة على الحركة بعد حادث سير أليم.



وفاته

توفى الفنان سيف الله مختار في 7 ديسمبر 1989 عن عمر ناهز 56 عامًا بجلطة ادت إلى انفجار في المخ، تاركًا خلفه إرث فني كبير.

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