الإعلامي شريف مدكور يثير الجدل بسبب عزوفه عن الزواج والإنجاب

تصدر الإعلامي شريف مدكور، محركات البحث في الساعات الماضية، بعد اثارته للجدل بسبب تصريحاته التي كانت بكل شفافية خلال استضافته في الحلقة الأولى من بودكاست "ع الرايق"، الذي يقدمه خالد عليش وميرهان عمرو، وتناول اللقاء موضوعات شخصية وحياتية، حيث كشف مدكور عن أفكاره بشأن الزواج، وأسباب تأخره في اتخاذ هذه الخطوة حتى الآن، وشارك الجمهور رؤيته للعلاقات الأسرية.

يرصد الموجز أبرز تصريحات الإعلامي شريف مدكور خلال السطور التالية.



شريف مدكور

الزواج الأمثل للإعلامي شريف مدكور

صرّح شريف مدكور بأنه لم يتزوج حتى الآن رغم بلوغه سن 51 عامًا، وأشار إلى أنه يفكر في خوض تجربة الزواج عندما يبلغ 60 عامًا.

وأضاف شريف مدكور: "عايز أتجوز واحدة عندها عيال كبروا، في الجامعة أو بيشتغلوا، علشان أقدر أعيش حياة خالية من المسؤوليات الصعبة مثل الأطفال والبامبرز والاهتمام بالواجبات المدرسية".

وأعرب عن رغبته في تكوين علاقة أسرية قائمة على التفاهم والمتعة، بعيدًا عن الضغوط التقليدية المرتبطة بتربية الأطفال الصغار، قائلًا: "نفسي نسافر، نخرج، ونتفسح مع بعض من غير وجع دماغ".

شريف مدكور يكشف عن الجانب المخفي بشخصيته



كشف شريف مدكور عن جانب من شخصيته، مؤكدًا أنه ينتمي إلى برج العذراء، وهو ما وصفه بأنه سبب رئيسي في كونه شخصًا غير عاطفي.

شريف مدكور

وأشار إلى أنه يُدرك تمامًا أن "عشرته صعبة جدًا"، قائلاً: "أنا شخص موسوس، وصعب حد يعيش معايا لمدة 48 ساعة في نفس المكان حتى أصدقائي يعرفون أني أفضل أن أكون بمفردي بعد فترة قصيرة من السفر أو اللقاءات".

وأوضح شريف مدكور أن هذا الجانب من شخصيته كان له تأثير كبير على حياته الشخصية، ما جعله يفضل البقاء أعزب حتى الآن، حيث يجد صعوبة في تقبّل فكرة الشراكة طويلة الأمد.

تجربة شريف مدكور مع التنمر



من بين المواضيع التي تناولها شريف مدكور في البودكاست كانت تجربة التنمر التي مر بها على مدار حياته، وصرّح مدكور بأنه لن يسامح أو يعفو عن أي شخص أساء إليه أو تنمر عليه، موضحًا: "هناك فرق كبير بين التعبير عن الرأي باحترام، وبين التنمر والإساءة الشخصية، وهذا أمر لا أقبله".

وأضاف أن التنمر كان سببًا رئيسيًا في اتخاذه قرار الابتعاد عن الزواج، حيث قال: "مجتمعنا يضم نسبة ليست قليلة من المتنمرين. لا أريد أن أضع زوجتي أو أولادي في مواقف مشابهة بسبب شخصيتي أو بسبب الانتقادات التي قد يتعرضون لها نتيجة ارتباطهم بي".

شريف مدكور

برنامج "ع الرايق".. نافذة جديدة لعالم الإعلام الرقمي



بودكاست "ع الرايق"، الذي يُقدمه الإعلاميان خالد عليش وميرهان عمرو، يركز على قضايا الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية ويعتمد البرنامج على مزيج من الطابع الأسري واللمسة الكوميدية، حيث يناقش موضوعات تبدأ من الخطوبة والشبكة مرورًا بتفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة.

يتميز البودكاست باستضافة خبراء ومتخصصين في العلاقات الأسرية، بالإضافة إلى مشاهير الأزواج الذين يشاركون تجاربهم الشخصية، سواء الطريفة منها أو المحرجة، بهدف تسليط الضوء على التحديات اليومية التي تواجه الأسر المصرية.

إطلاق بودكاست "ع الرايق" يأتي ضمن خطة الشركة المتحدة لدخول عالم الإعلام الرقمي بأسلوب مبتكر يواكب اهتمامات الشباب المصري وتسعى الشركة للاستفادة من منصات السوشيال ميديا والتعاون مع نجوم الإنفلونسرز، ويوتيوب، والإعلاميين الشباب، لتقديم محتوى رقمي مميز يجذب مختلف الشرائح العمرية.

هذا التوجه الجديد يعكس رؤية الشركة في تقديم محتوى يحقق التفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية، خاصة أن الشباب يمثل شريحة كبيرة من متابعي هذه النوعية من البرامج.

ويُعد "ع الرايق" خطوة إضافية نحو تعزيز وجود الإعلام المصري في الفضاء الرقمي بطرق عصرية وجذابة.

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