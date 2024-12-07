غادة عبد الرازق تتعرض للنقد خلال ظهورها بمهرجان الجامعة الأمريكية

أصرت الفنانة غادة عبد الرازق على المشاركة بمهرجان الجامعة الأمريكية للأفلام والذي انطلقت اولى فعالياته اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر بمقر الجامعة الأمريكية.

وظهرت غادة بإطلالة جريئة ببدلة سوداء مرتدية أسفلها "كروب توب قصير" يكشف ملامح جسدها بشكل لافت للنظر مما عرضها للنقد اللاذع من جمهورها ويستعرض معكم الموجز بعض صور الإطلالة.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

فعاليات مهرجان الجامعة الأمريكية للأفلام



شهد المهرجان حضور قوي من الشخصيات البارزة في المجتمع من وزارء وفنانين وشخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال وكتاب وبدأت الفعاليات بحفل استقبال للحضور ومن ثم افتتاح معرض الفنون التشكيلية وعرض لكورال القاهرة.

وتكرم رئيس الجامعة الأمريكية الدكتور أحمد دلال بكلمته عن حرم الجامعة الأمريكية بانه جزء من الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة.



وأضاف "يستند المهرجان إلى التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثابت تجاه الحي والمدينة التي تمثّل موطننا. ونأمل من خلاله (المهرجان) أن نسهم في الجهود الرامية إلى استعادة الحيوية الفكرية والثقافية لمنطقة وسط القاهرة. سيقدم لكم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والعاملين بالجامعة على مدار الأسبوع مناقشات ومعارض فنية وعروض حول مدينة القاهرة. آمل أن تحضروا الفعاليات التي تناسب اهتماماتكم".

مسلسل شباب امرأة

وفي سياق آخر تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في الموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل شباب امراة وتجسد غادة عبد الرازق السيرة الذاتية لتحية كاريوكا وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي والمسلسل مكون من 15 حلقة تاليف سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن.

أبرز أعمال غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق بأعمال فنية متنوعة أبرزهم الخانكة، الباطنية، عائلة الحاج متولي، طائر التمساح، سوق العصر، زهرة وأزواجها الخمسة، سمارة، صيد العقارب، حكايه حياة، مع سبق الإصرار، قانون المراغي، لحم غزال، بون سواريه، ليلة البيبي دول، 90 دقيقة، حين ميسرة، حرب كرموز، ازمة شرف، كلمني شكرًا، كف القمر، السيرة الهلالية، أرض جو، أولاد الليل، العائلة والناس، وادي فيران، اللص الذي أحبه، الكابوس.

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