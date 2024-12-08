زي المطاعم.. أسهل طريقة لإعداد القرنبيط المقرمش

القرنبيط هو من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، وعند تحضيره بطريقة التحمير ليصبح القرنبيط مقرمش أو في الفرن، يصبح وجبة شهية ومقرمشة تناسب الجميع، وفي هذا التقرير، سنقدم طريقة سهلة لتحضير القرنبيط المقرمش، بالإضافة إلى أبرز فوائده الصحية والسعرات الحرارية الموجودة في القرنبيط المقرمش.

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش

ويقدم الموجز، المكونات اللازمة لتحضير القرنبيط المقرمش على النحو التالي..

رأس قرنبيط مقطّع إلى زهرات صغيرة.

نصف كوب من الطحين (أو بديل صحي مثل دقيق الشوفان).

نصف كوب من الماء.

كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

زيت للرش أو القلي (حسب الطريقة المختارة).

وإليكم التفاصيل الكاملة لطريقة إعداد القرنبيط المقرمش:

طريقة إعداد القرنبيط المقرمش

تحضير خليط الطحين والماء

في وعاء، امزج الطحين مع الماء حتى تحصل على قوام ناعم يشبه العجين السائل.

إعداد زهرات القرنبيط:

اغسل القرنبيط جيدًا واغمس كل زهرة في خليط الطحين.

تغليف بالبقسماط

ضع الزهرات المغطاة بالخليط في وعاء البقسماط واضغط برفق لتلتصق الطبقة.

القرنبيط

نضع القرنبيط على صينية مغطاة بورق زبدة، رش الزيت فوقه، واخبزه في فرن مسخن مسبقًا على 200 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.

سخّن الزيت في مقلاة عميقة واقلِ القرنبيط حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

طرق تقديم القرنبيط المقرمش

يمكن تقديم القرنبيط المقرمش كوجبة خفيفة، مع صلصات مختلفة مثل صلصة الرانش، صلصة الثوم، أو الكاتشب.

يمكن أيضًا إضافته إلى أطباق رئيسية مثل السلطات أو الأرز.

فوائد القرنبيط الصحية

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي القرنبيط على فيتامين C، فيتامين K، والبوتاسيوم، مما يعزز صحة الجهاز المناعي والعظام.

مصدر ممتاز للألياف

يساعد القرنبيط في تحسين عملية الهضم ويعزز الشعور بالشبع.

مضاد للأكسدة

يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تحمي الجسم من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

قليل السعرات الحرارية

يعد خيارًا مثاليًا للراغبين في التحكم بالوزن.

السعرات الحرارية في القرنبيط

يحتوي كل 100 جرام من القرنبيط الكرسبي على حوالي 150-200 سعر حراري، والسعرات الحرارية تأتي بشكل رئيسي من الدقيق والزيت المستخدم في القلي، بينما القرنبيط نفسه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي علي 25 سعر حراري لكل 100 جرام، ويمكن تقليل السعرات الحرارية باستخدام مقلاة الهواء (Air Fryer)، بدلاً من القلي في الزيت الغزير، ويمكن التقليل من السعرات الحرارية للوصفة باستخدام مواد دهنية قليلة.

ويعد القرنبيط المقرمش وجبة لذيذة ومغذية يمكن تحضيرها بسهولة لتناسب جميع أفراد العائلة، كما يجمع بين المذاق الشهي والفوائد الصحية، مما يجعله إضافة رائعة لنمط حياة صحي ومتوازن.

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