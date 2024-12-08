أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الجديدة في مصر.. التفاصيل الكاملة

ارتفاع أسعار كروت الشحن.. بدأت شركات الاتصالات في مصر تطبيق أسعار جديدة لكروت الشحن وباقات الإنترنت بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع الأسعار، مشيرة إلى أن السبب وراء هذا القرار هو ارتفاع التكاليف نتيجة التضخم، شمل القرار شركات الاتصالات الأربع: وي، فودافون، اتصالات، أورانج، إي آند مصر، ويرصد الموجز تفاصيل واسعار الكروت والباقات.

أسعار كروت شحن فودافون بعد التعديل

كارت 10 جنيهات: السعر 13 جنيهًا، الرصيد 9.1 جنيه.

كارت 12.5 جنيه: السعر 16.5 جنيه، الرصيد 11.5 جنيه.

كارت 15 جنيهًا: السعر 19.5 جنيه، الرصيد 13.65 جنيه.

كارت 20 جنيهًا: السعر 26 جنيهًا، الرصيد 18.2 جنيه.

كارت 29 جنيهًا: السعر 38 جنيهًا، الرصيد 26.6 جنيه.



أسعار كروت شحن اتصالات الجديدة

كارت 10 جنيهات: السعر 13 جنيهًا، الرصيد 9 جنيهات.

كارت 12.5 جنيه: السعر 16.5 جنيه، الرصيد 11.55 جنيه.

كارت 15 جنيهًا: السعر 19.5 جنيه، الرصيد 13.65 جنيه.

كارت 20 جنيهًا: السعر 26 جنيهًا، الرصيد 18.2 جنيه.

كارت 29 جنيهًا: السعر 38 جنيهًا، الرصيد 26.6 جنيه.



أسعار كروت شحن وي

كارت 10 جنيهات: السعر 13 جنيهًا، الرصيد 9.1 جنيه.

كارت 12.5 جنيه: السعر 16.5 جنيه، الرصيد 11.5 جنيه.

كارت 15 جنيهًا: السعر 19.5 جنيه، الرصيد 13.65 جنيه.

كارت 20 جنيهًا: السعر 26 جنيهًا، الرصيد 18.2 جنيه.

كارت 29 جنيهًا: السعر 38 جنيهًا، الرصيد 26.6 جنيه.



أسعار باقات الإنترنت الشهرية

باقات سوبر:

140 جيجابايت: 239.4 جنيه شهريًا.

200 جيجابايت: 330.6 جنيه شهريًا.

400 جيجابايت: 649.8 جنيه شهريًا.

1 تيرابايت: 1550.4 جنيه شهريًا.



باقات ميجا:

250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا.

1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شهريًا.



باقات الترا:

600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.

أسباب رفع الأسعار

أوضحت شركات الاتصالات أن القرار جاء بسبب:

1. ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة التضخم.



2. تحسين البنية التحتية وتطوير الشبكات لتلبية الطلب المتزايد.

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