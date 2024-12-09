مشيرة الخطيرة.. بهذه الطريقة ليلي علوي تروج لـ مسرحيتها الجديدة في المملكة

أعلنت الفنانة ليلي علوي عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة "مشيرة الخطيرة" المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، وذلك من خلال البوستر الرسمي عبر حسابها على إنستجرام، يكشف الموجز التفاصيل.

مسرحية ليلي علوي في موسم الرياض

ونشرت ليلي علوي البوستر الرسمي للمسرحية عبر حسابها الرسمي، معلقة: انتظروا مسرحيتي الجديدة مع بيومي فؤاد ”مشيرة الخطيرة" واللي هتعرض يوم 18 ديسمبر على مسرح محمد العلي بالرياض.

مسرحية مشيرة الخطيرة



جدير بالذكر أن المسرحية يشارك بها إنه يشارك بها الفنان بيومي فؤاد، ليلي علوي، سليمان عيد، إيمان السيد، نور إيهاب، إبرام سمير وعدد آخر من الفنانين الشباب

موعد عرض فيلم المستريحة لـ ليلي علوي

اعلنت الشركة المنتجة للفيلم عن موعد عرضه في دور العرض السينمائي والمقرر يوم 1 يناير 2025، ليكون أول الأعمال التي نبدأ به العام الجديد.

ليلى علوي

شخصية ليلي علوي في فيلم المستريحة

تقوم ليلي علوي بتجسيد دور شخصية تدعى "شاهيناز المرعشلي" وتقوم بأعمال نصب كبيرة وتهرب خارج البلاد، وتقرر العودة لمصر مرة أخرى لتقوم بأكبر عملية نصب في تاريخها، ولكنها تكتشف أن أحد الأشخاص قام بالنصب عليها ويجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب ليلى علوي، عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم: مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي وعبد الرحمن ظاظا ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.

كما شاركت ليلي علوي في فيلم “جوازة توكسيك” وجسدت الفنانة دور يشبها بسكل بسيط في حياتها، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا بعد عرضه في دور السينما المصرية الأيام الماضية.

اقرأ أيضاً:

في العيد القومي لعمان.. نجمات الفن يتألقن أبرزهم ليلي علوي ورانيا يوسف

ليلي علوي تشيد بمهرجان القاهرة السينمائي.. وسعدنا أن هذه الدورة بأسم فلسطين