كواليس افتتاح «ABB» خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة بالعاشر من رمضان

خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة.. تسعى شركة إيه بي بي خلال المرحلة المقبلة إلى تقديم حلول متكاملة في مجال الطاقة النظيفة، مما يرسخ مكانتها كشريك عالمي في مجال الابتكار والطاقة النظيفة.

وبالتالي تعزز مكانة مصانع أيه بي بي في العاشر من رمضان كقاعدة أساسية لتصنيع حلول الطاقة والصناعات الكهربائية بجانب إضافة خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة، لتديرها إلى الأسواق العالمية بما يضع معياراً جديدا للصناعة في المنطقة.

خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة

وفي هذ الصدد، الموجز ينقل بالتفصيل كواليس زيارة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يرافقه "أندرياس باوم" سفير سويسرا في مصر، و"هاكان إمسجارد" سفير السويد في مصر، لمصانع شركة "ايه بي بي" مصر الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية، بالعاشر من رمضان.

وخلال الزيارة شهد المسئولين إطلاق استراتيجية الاستدامة بمصنع الشركة من خلال عدد من المحاور الرئيسية التي طبقتها الشركة وإطلاق خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة، والتي تأتي في إطار التزام الشركة بدعم التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وحلول الطاقة النظيفة والمستدامة.

كما شهدوا خطط الشركة للتوسع في أسواق جديدة في المنطقة وافتتاح عدد من خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة ومبتكرة من أجل التصدير للخارج.

خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة

وبدوره، أعرب أحمد حماد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "ايه بي بي" مصر، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنها تؤكد دعم الدولة المصرية للتصنيع وحلول الطاقة النظيفة التي تأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة الطموحة لتحقيق استدامة الطاقة، عن طريق استغلال مواردها من مصادر الطاقة المتنوعة، بما يؤهلها أن تصبح مركزًا عالمياً للطاقة يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

تركيب ألواح شمسية تغطي 100% من احتياجات المصنع للطاقة

وأضاف أنهم يعملون "ايه بي بي" على تطبيق استراتيجية الاستدامة لتحقيق صافي انبعاثات صفري في النطاقين 1 و2 من خلال عدد من المحاور الرئيسية والتي تمثلت في تركيب ألواح شمسية تغطي 100% من احتياجات المصنع للطاقة، مما يساهم بشكل كبير في تقليل البصمة الكربونية، بجانب إدخال أسطول من المركبات الكهربائية (EV) بهدف القضاء على الانبعاثات الناتجة عن النقل، هذا إلى جانب العمل على مبادرة التخلص التام من النفايات من خلال تقنيات متقدمة لإدارة وإعادة تدوير المخلفات."

ومن جهته، علق شريف إسماعيل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التجاري لشركة "ايه بي بي" مصر ووسط أفريقيا، على تلك الزيارة وإطلاق خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة، قائلًا: «تشكل هذه الزيارة محطة هامة في مسيرة ABB نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث يؤكد المصنع دوره الرائد في دعم تحول الطاقة محليًا ودوليًا، وبفضل التزامه المستمر بالابتكار والتطوير، يعزز مصنع ABB في العاشر من رمضان مكانته كقاعدة أساسية لتصنيع وتصدير حلول الطاقة النظيفة إلى الأسواق العالمية، واضعًا معيارًا جديدًا للصناعة في المنطقة».

خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة

وتابع: «لقد استطعنا من خلال المصنع أن نحقق أيضا إنجازًا بارزًا بتسليم أول وحدة " SSU" مصممة لتطبيقات الطاقة المتجددة إلى محطة شمسية في جنوب ألمانيا، مما يعزز مكانة ABB كمزود عالمي لحلول الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، ساهم المصنع في توسعة مطار أثينا الدولي بتوريد وحدات UniPack-G Compact Substations، التي توفر حلاً مثاليًا وفعالًا لتوزيع الطاقة».

المركز الرئيسي لتصنيع لوحات الجهد المتوسط و المنخفض

كما أشار المهندس محمد سالم، مدير مصانع ABB مصر، إلى اعتزازه بالدور الذي يلعبه مصنع العاشر من رمضان قائلاً: "لقد أصبح مصنع "ايه بي بي" بالعاشر من رمضان المركز الرئيسي لتصنيع لوحات الجهد المتوسط و المنخفض Compact Substations SKID على مستوى العالم، بفضل إمكانياتنا التقنية والتصنيعية المتطورة، ونحن الآن نورد هذه المنتجات لدول أوروبية مثل ألمانيا و اليونان و دول أمريكا مثل أرجواى ، بنما و البرازيل بالإضافة الى دول الشرق الأوسط و أفريقيا ، ونتطلع إلى توسيع نطاق عملياتنا لتشمل أسواقًا جديدة في قطاعي الطاقة الشمسية ومراكز البيانات."

شريكَا استراتيجيًا للدولة المصرية

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك المصنع الموجود بالعاشر من رمضان، يعد قلعة صناعية رائدة، وخلال 45 عامًا من الإنتاج والتصنيع استطاعت "إيه بي بي "أن تكون شريكَا استراتيجيًا للدولة المصرية من خلال العديد من المشروعات القومية الرائدة ومنها على سبيل المثال مشروع محطة توشكى العملاقة و مشروع محطة بحر البقر شرق مدينة بورسعيد، الحاصلة على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لذ تعد محطة بحر البقر أكبر محطة تنقية ومعالجة للمياه، والثانية كأكبر محطة معالجة للملوثات، والثالثة كأكبر محطة تستعمل الأوزون للتعقيم، وهي أحدث تقنيات تعقيم المياه.

خطوط انتاج جديدة من الطاقة النظيفة

كما تفتخرABB بمشاركتها في أعمال المتحف المصري الكبير أحد أهم وأكبر المشروعات السياحية المبتكرة والحديثة لتقديم حزمة كاملة موفرة للطاقة، تغطي قطاعات الكهرباء، والحركة، وأتمتة العمليات، من خلال الاستفادة من خبرتها المتميزة التي تبلغ ما يقرب من 5 عقود في مصر.

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