ننشر خطة مصانع «ABB» لحل مشكلات إدارة أحمال الطاقة وانقطاعات الكهرباء

انقطاعات الكهرباء.. وضعت شركة ايه بي بي مصر الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية خطة إستراتيجية للمساعدة في حل مشكلات إدارة أحمال الطاقة وانقطاعات الكهرباء.

وفي هذا الصدد، قام محمد جبران وزير العمل، برفقة هوكان ايمسجور سفير السويد بالقاهرة، وبيتر هافنر نائب السفير السويسري بالقاهرة بزيارة لمصانع شركة ايه بي بي بالعاشر من رمضان، لاستعراض جهود الشركة في مجال السلامة والصحة المهنية وخطط التدريب المهني المطبقة داخل المصانع بالإضافة إلى عرض خطتها للمساعدة في حل مشكلات إدارة أحمال الطاقة وانقطاعات الكهرباء.

انقطاعات الكهرباء

الموجز يتناول تفاصيل زيارة وزير العمل وسفير السويد و نائب السفير السويسري في زيارة لمصانع «ايه بي بي» وقد صاحبهم نائب محافظ الشرقية وقيادات المحافظة، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال بمحافظة الشرقية وجمعية مستثمري العاشر من رمضان .

وقام الوفد خلال الزيارة بجولة ميدانية بالمصانع لاستعراض جهود الشركة المستمرة لتعزيز بيئة عمل تدعم ذوي الهمم وتتيح لهم الفرص لتحقيق إمكاناتهم، بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة المهنية والتنوع، كما تم استعراض الجهود المبذولة لدعم وتطوير الكوادر البشرية من مختلف الفئات بالإضافة إلى خطتها للمساعدة في حل مشكلات إدارة أحمال الطاقة وانقطاعات الكهرباء.

زيارة وزير العمل وسفير السويد و نائب السفير السويسري في زيارة لمصانع «ايه بي بي»

اليوم المصري والعالمي لذوي الهمم

ومن ناحيته، قال الوزير جبران في كلمة له أن هذا اللقاء يتزامن مع اليوم المصري والعالمي لذوي الهمم، وتقدم الوزير بالتحية أيضًا إلى شركة "ايه بي بي"، كون توافق رؤيتها مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز الاندماج المجتمعي، والعمل على توطين الخبرات، ورفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة الصناعة الوطنية المصرية، عن طريق تبني سياسة الفرص المتساوية، بما يتيح مُشاركة فعالة للجميع.

وأعرب أحمد حماد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "ايه بي بي" عن سعادته بهذه الزيارة قائلا:" شرفنا بهذه الزيارة الكريمة لمصانع "إيه بي بي" بالعاشر من رمضان والذي نجحنا من خلاله في الحصول على شهادة المكون المحلي المصرية وتحقيق نسبة تصل إلى 70% من المكون المحلي من منتجات توزيع الكهرباء التي يتم انتاجها بمصانع إيه بي بي بالعاشر من رمضان. والتي تأتي تأكيداً على جهود جميع العاملين بالشركة لدعم التطور والابتكار لتعزيز المنتج المصري".

ومن جهته، أشار شريف إسماعيل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التجاري لشركة "ايه بي بي" مصر ووسط أفريقيا ": "إن تعاوننا مع وزارة العمل يعكس التزامنا طويل الأمد بتحقيق الاستدامة الاجتماعية. كما يسعدنا بمناسبة يوم متحدي الإعاقة التأكيد على التزامنا بسياسة الدمج والتأكيد على جهود وقدرة جميع العاملين في الشركة على دفع عجلة التطور والتنمية، مما ساهم في تعزيز مكانه "ايه بي بي" مصر كشركة رائدة وساهم في توسعها مدعومة بثقة عملاءها وتلبية احتياجاتهم وفق أعلى معايير الجودة".

زيارة وزير العمل وسفير السويد في زيارة لمصانع «ايه بي بي»

فتح أسواق جديدة بالسوق الخارجي

وأشار إلى أن الشركة تسعى وفق خطة طموحة لفتح أسواق جديدة بالسوق الخارجي والتصدير إلى مختلف دول العالم لما لعملية التصدير من مردود إيجابي لتنمية وازدهار الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي لمصر، كما أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع اهتمامات الدولة بمشاريع الطاقة بوجه عام لتحقيق رؤية مصر في أن تصبح مركز إقليمي للطاقة.

توفير مستلزمات شبكات توزيع ونقل الكهرباء

ومن جهته، أوضح المهندس محمد سالم، مدير مصانع ABB مصر: "على أن التطور الكبير في مصنع الشركة بالعاشر من رمضان والذي يعد هو الأكبر بالشرق الأوسط من حيث توفير مستلزمات شبكات توزيع ونقل الكهرباء، قد ساهم في العمل على زيادة عدد العاملين والاهتمام بتعيين الكفاءات من الكوادر البشرية".

كما أشار سالم إلى التزام الشركة بتقديم برنامج متكامل للتدريب والسلامة والصحة المهنية يعود بالفائدة على العاملين بالشركة وعلى المجتمع ككل من خلال ادخال العديد من الأنشطة المجتمعية والعملية في البرنامج و من ضمنها فعاليات أسبوع الصحة والسلامة والبيئة الذي يتم إقامته كل عام لجميع العاملين بالشركة.

وأشاد أشرف فاروق رئيس قطاع الموارد البشرية بايه بى بى مصر بجهود جميع العاملين بالشركة مؤكداً:" تشكل سياسة التنوع والشمول جزءًا أساسيًا من استراتيجية ABB، ونجحت الشركة على مدار السنوات السابقة بالتعاون مع وزارة العمل، في تعيين ذوي الهمم في وظائف متنوعة تغطي مختلف قطاعات الشركة، بهدف تحسين الإنتاجية وخلق بيئة عمل إبداعية تحتضن الاختلافات وتشجع الابتكار ."

تصنيع وتصدير الحلول الكهربائية

وأعرب السفير السويدي بمصر عن سعادته بتواجد الشركات السويدية في مصر وعلى رأسهم شركة ABB التي تستثمر في مصر منذ ما يقارب من 100عام مؤكدا أنها من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية المتقدمة والطاقة المستدامة، مشيراً أن مصانع ABB في العاشر من رمضان تعتبر مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير الحلول الكهربائية وحل أزمات انقطاعات الكهرباء، وتساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر كوجهة للاستثمارات الصناعية الكبرى، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمارات المبتكرة.

حل مشكلات إدارة أحمال الطاقة وانقطاعات الكهرباء

فيما أكد ""بيتر هافنر" نائب السفير السويسري بالقاهرة ورئيس القطاع الاقتصادي و العلمي و الثقافي للسفارة عن فخره بالتواجد في مقر مصانع ABB الذي تعتبر صرحا من الصروح الصناعية العملاقة وأشاد بخطط وأعمال الشركة لدعم الحلول والابتكارات في مجال الكهرباء لحل مشكلات إدارة أحمال الطاقة وانقطاعات الكهرباء وجودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة الطاقة، والمشاركة في البنية التحتية للمدن الذكيّة والتي تهدف الى توفير استهلاك الطاقة ودعم التحول الرقمي، مؤكدا أن السوق المصري سوق واعد ولديه الكثير من الخطط التنموية الطموحة في مجال الطاقة مشيدا بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتطوير منظومة الكهرباء والطاقة بشكل شامل.

وقد تم تكريم العاملين المتميزين بالشركة في نهاية اللقاء حيث قام وزير العمل بتسليم شهادات تقدير لعمال الشركة وأشاد المسئولون في "ايه بي بي" بدورهم وتفانيهم في العمل مشيدين بالعمل الجاد الذي يقدمه الموظفون جميعاً، مؤكدين على أهمية تعزيز ثقافة العمل وبناء مجتمع أكثر شمولية داخل الشركة، مع التركيز على الاستفادة من جميع المواهب وتعزيز العدالة المهنية بما يعكس رؤيتها لبناء مستقبل أفضل للجميع.

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