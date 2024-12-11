سوا رح نستقبل السنة الجديدة.. هكذا روجت نانسي لحفلها في دبي

أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن مشاركتها في إحياء واحدة من أضخم حفلات رأس السنة بمدينة دبي، حيث ستلتقي جمهورها ليلة 31 ديسمبر في حفل مميز يجمعها بالنجم المصري تامر حسني وتعد هذه السهرة المنتظرة واحدة من أبرز الفعاليات التي ستزين احتفالات العام الجديد في دبي، حيث سيقدم النجمان باقة من أجمل أغانيهما وسط أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال.

ويرصد لكم موقع الموجز، التفاصيل الكاملة في السطور التالية

نانسي عجرم تروج لحفل رأس السنة في دبي

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بوستر خاص بحفل رأس السنة المرتقب عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، معلقة: "سوا رح نستقبل السنة الجديدة بدبي، ليلة كلها موسيقى وفرح بتجمعنا ناطرتكن لنقضي سوا أجمل الأوقات ونعمل أحلى حفلة".

حماس وتفاعل كبير بين الجمهور

وأثار الإعلان تفاعلاً واسعاً بين متابعيها الذين أعربوا عن حماسهم لهذه السهرة المنتظرة التي تجمعها بالنجم تامر حسني، مؤكدين أنهم بانتظار أجواء مميزة ومليئة بالبهجة في واحدة من أبرز حفلات العام الجديد.

نانسي عجرم تتألق في حفل إيلي صعب بالسعودية

من ناحية أخرى كانت نانسي قد تألقت مؤخراً خلال مشاركتها في إحياء حفل خاص لمصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالمملكة العربية السعودية استهلت نانسي فقرتها بأداء أغنيتها الشهيرة "حبيبي تيجي نتبسط"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين شاركوها الغناء وأضفوا أجواء من الحماس على الحفل.

نانسي عجرم ترد على شائعة انفصالها بطريقتها الخاصة

في وقت آخر وبعد انتشار شائعات عن انفصالها، قررت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الرد بطريقة غير مباشرة حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة عائلية جمعتها بزوجها، الطبيب فادي الهاشم، وبناتها، خلال قضائهم وقتاً ممتعاً في أحد جبال لبنان بهذه الخطوة، أوصلت نانسي رسالة واضحة تؤكد أن ما يتداول عن طلاقها ليس سوى شائعات لا أساس لها من الصحة.

وحصدت الصورة تفاعلاً واسعاً من متابعي نانسي ومحبيها، الذين أبدوا سعادتهم برؤية هذه اللحظات العائلية الجميلة، وتمنوا لها حياة مليئة بالاستقرار والسعادة مع أسرتها وعلى الرغم من التفاعل الكبير، اختارت نانسي تجاهل الشائعات تماماً ولم تعلق عليها، مكتفية بنشر الصورة التي تجاوزت آلاف الإعجابات في وقت قصير.

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