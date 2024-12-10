ليلى علوي تتألق بين السينما والمسرح في موسم مزدحم بالأعمال

تعيش الفنانة ليلى علوي واحدة من أكثر الفترات نشاطًا في مسيرتها الفنية، حيث تجمع بين تقديم أفلام جديدة وأعمال مسرحية مميزة، ومن المقرر عرض أعمالها الفنية خلال شهر ديسمبر الجاري قبل انتهاء هذا العام.

يرصد الموجز أبرز أعمال ليلى علوي في ديسمبر الجاري خلال السطور التالية.

ليلى علوي

انطلاق فيلم "المستريحة" في دور العرض السينمائي

تستعد ليلى علوي لإطلاق فيلمها الجديد "المستريحة" يوم 18 ديسمبر الجاري في دور السينما، وهو فيلم اجتماعي كوميدي يجمع نخبة من نجوم الكوميديا والدراما.

يدور فيلم "المستريحة" في إطار من الكوميديا الاجتماعية التي تحمل رسائل ممتعة للجمهور، حيث تقدم ليلى شخصية "شاهيناز"، وهي امرأة تدخل في صراع مع شخصية يؤديها الفنان بيومي فؤاد حول قطعة ألماس نادرة وتستعين شاهيناز بأبنائها لتنفيذ خططها، مما يضعهم جميعًا في مواقف طريفة وغير متوقعة.

ويشارك ليلى علوي في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري.

الفيلم من تأليف فريق عمل مكون من محمد عبد القوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

مسرحية "مشيرة الخطيرة" في موسم الرياض



لم تكتفي ليلى علوي بنشاطها السينمائي، بل تنتقل أيضًا إلى خشبة المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض 2024-2025.

ستشارك ليلى في بطولة مسرحية جديدة بعنوان "مشيرة الخطيرة"، التي من المقرر عرضها على مسرح محمد العلي من 18 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

وأعربت ليلى عن حماسها الكبير لهذا العمل عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها قائلة: "انتظروني في مسرحية مشيرة الخطيرة، من بطولتي أنا والفنان بيومي فؤاد، من 18 حتى 22 ديسمبر"، وتمثل المسرحية تجربة مميزة تجتمع فيها الكوميديا الاجتماعية مع قضايا معاصرة.

فريق عمل مسرحية "مشيرة الخطيرة"

تعد مسرحية "مشيرة الخطيرة" امتدادًا لتعاون ناجح بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، اللذين سبق وأن قدما معًا مسرحية "الصندوق الأحمر" في يناير الماضي.

يشارك في المسرحية الجديدة عدد من الأسماء البارزة، مثل إيمان السيد، سليمان عيد، نور إيهاب، مروة عبد المنعم، وإبرام سمير.

وتدور أحداثها حول شخصية مشيرة التي تواجه تحديات عديدة بطريقة فكاهية تجمع بين التسلية والتأمل.

ليلى علوي

أصداء فيلم "آل شنب"

بالتوازي مع ذلك، لا تزال أصداء فيلم ليلى علوي الأخير "آل شنب" مستمرة في السينمات، حيث لاقى الفيلم استحسان الجمهور بفضل طابعه الكوميدي الفريد.

يتناول الفيلم قصة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة "شنب"، مما يدفع أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للتجمع في مراسم الجنازة والعزاء، خلال هذه الأيام الثلاثة، تتوالى الأحداث المليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

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