الحق مشوارك.. الحالة المرورية اليوم الأربعاء 11-12-2024 بالقاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. شهدت الحالة المرورية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، زحامًا مروريًا وتكدسًا في حركة سير السيارات علي أغلب الطرق والمحاور السريعة والصحراوية.

وينشغل كثير من المصريين بمتابعة الحالة المرورية حتى يتثنى لهم تفادي الزحام خلال ساعات الذروة، خاصة العاملين والموظفين الذاهبين إلى أعمالهم.

الحالة المرورية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر

ويحرص "الموجز" يوميًا علي نشر تفاصيل حركة المرور علي أغلب محاور محافظتي القاهرة والجيزة، والطرق الدائري، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.

وشهدت حركة المرور اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 زحامًا مروريًا في كافة الميادين والمحاور والطرق السريعة، والميادين الرئيسية والطريق الدائري، وسط تواجد أمني مكثف، لتأمين حركة سير المركبات.

الحالة المرورية

وفيما يتعلق بـ حركة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة فقد شهدت زحامًا مروريًا شديدًا، وسط تكثيف الإدارة العامة للمرور جهودها، تسهيلًا على المواطنين لتجنب الازدحامات المروية.

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت الحالة المرورية بـ محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، تكدسًا في حركة المركبات بالميادين والمحاور العامة، وسط تواجد أمنى في معظم الميادين الرئيسية.

وشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر انسيابًا مروريًا حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافة نسبية عند منطقة «الوايلي» وصولاً لكوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد كثافات عالية، والمتجة إلى المؤسسة سيجد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

كما شهد كوبري أكتوبر حالة من الكثافة المرورية المتوسطة وكذلك شارع رمسيس فيما تقل هذه الكثافة تدريجياً إلى أن نصل إلى منتصف كوبري غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو للمتجهين إلى حي المهندسين كثافة مرورية.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

فيما، شهدت الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، كثافة مرورية في حركة السيارات، كما شهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ نسبي فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو انفاق والزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وشهد منطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، كثافات متحركة وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

فيما شهد محور 26 يوليو والطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحي انتظام في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية

حالة المرور على الطريق الدائري

وفيما يتعلق بـ الحالة المرورية على الطريق الدائري، فقد شهدت كثافة مرورية متحركة في مناطق السلام والمرج ومؤسسة الزكاة، مع استقرار الحالة المرورية في التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي وكذا مناطق مسطرد والقومية العربية وصفط اللبن في الجيزة، مع استقرار الحالة المرورية على محور المريوطية ومناطق المنيب والكونيسة، مع استقرار الحالة المرورية على مناطق كورنيش المعادي والبساتين وتقاطع طريق الاوتوستراد وأيضا مناطق القطامية وصولا إلى القاهرة الجديدة.

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