سامية رشدي بدأت حياتها مطربة وزوجها مؤسس إتحاد الممثلين

سامية رشدي فنانة الزمن الجميل، وصاحبة أدوار الشر لسنوات عديدة وقد نجحت فيها باقتدار، حتي استطاعت أن تحجز مكانه لها وسط جيل العمالقة في ذلك الوقت، الكثير يعرف أدوارها، دون أن يعرف اي شئ عن حياتها الشخصية، وهذا ما سنعرضه لكم من خلال موقع الموجز في السطور التالية:



برعت في دور الأم القاسية

سامية رشدي يتذكرها المشاهدين من خلال دور الأم القاسية والحماه سليطة اللسان.

ولدت سامية رشدي يوم 11 نوفمبر 1916

إسمها الحقيقي أمينة عبدالعزيز الدسوقي

بدأت حياتها مطربة

وعام 1941 غنت اوبرت "شهرزاد" وبعدها انتقلت الي المسرح وكانت أول مسرحية لها "أم رتيبة"

سامية رشدي من الفنانات اللاتي يؤدون الأدوار الثانوية حيث كانت تقوم بالدور على سجيتها ولم تكن تتصنع بلا تغلق أدوارها بالاداء الطبيعي.

سامية رشدي

أعمال صنعت نجومية سامية رشدي

شاركت سامية رشدي في أول عمل سينمائي لها بعنوان "حنان"، وأشهر أعمالها فيلم "من القلب للقلب" وقامت بدور سيدة تريد أن تزوج ابنتها من الثري.

كما شاركت في فيلم سر طاقية الاخفاء، حيث قامت بدور حماة عصفور الشريرة, وفيلم "بداية ونهاية" حيث قامت بدور الجارة الطيبة، كما شاركت بأم العريس في فيلم "انا وبناتي"، وقامت بدور الأم الناقمة على زوج ابنتها الغيور في فيلم "غصن الزيتون" ، والأم الرافضة لعريس ابنتها المتهم في قضية المخدرات في فيلم "أعز الحبايب"،وشاركت في فيلم "المظ وعبده الحمولي بدور المطربة الحاقدة، وفيلم "رابعة عدوية" بدور تاحرة الرقيق، وفي فيلم "البنات والصيف" في دور الأم التي ربت ابنتها بالشدة، وفي فيلم "خان الخليلي" بدور الأم التي تخشي على ابنتها من مرض خطيبها المعدي، وغيرها.

يذكر أن سامية رشدي بلغت أعمالها السينمائية ما يقرب من 60 فيلماً، و 15 مسرحية أبرزهم : يا عالم نفسي اتسجن، وعيلة سي جمعه، والعبيط.

سامية رشدي

من هو زوج سامية رشدي ؟

تزوجت من الفنان علي رشدي مؤسس إتحاد الممثلين، والذي ينسب لقبه لها، وأنجبت منه ابن واحده ويوجد بعد الأقاويل التي تقول انها أنجبت ابنتان.

وفاتها

توفت سامية رشدي يوم 10 مايو 1974، عن عمر يناهز 58 عاما.

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