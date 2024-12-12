اهملته النقابة وفشلت أسرته في توفير نفقة علاجه.. حكايات أحمد سامي عبدالله

يُعد الفنان أحمد سامي عبدالله أحد أبرز النجوم المبدعين في السينما المصرية، حيث تميز بأدائه المميز لأدوار الرجل الطيب والبسيط الذي يتعاطف معه الجمهور، استطاع أن يخلق لنفسه مكانة خاصة في قلوب المشاهدين بفضل موهبته الكبيرة وحنكته في اختيار الأدوار.

محطات في حياة أحمد سامي عبدالله

ومن خلال موقع الموجز تعرف على أسرار ومآسي في حياة الراحل:

ولد الفنان أحمد سامي عبدالله يوم 16 اغسطس 1930، تميز في الأدوار البسيطه والذي حاصره المخرجين في الجلبات الصعيدي، كان يطمح فأن يصبح مذيعا ولكن يشاء القدر ويكون ممثلا مبدعا، وأصبح من كبار الفنانين.

الفنان أحمد سامي عبدالله

حصل أحمد سامي عبدالله على ليسانس آداب وعمل مدرسا للتاريخ، وأحيل للمعاش وهو في عامه 51، وبعدها تفرغ للفن، اتّجه للتلفزيون وعمل كمُعدّ لبرامج الأطفال التي كانت تعرضه سميحة عبد الرحمن، ثم تدرج بعد ذلك من مساعد مخرج ولغاية مخرج وبعدها تولّى إدارة برامج الأطفال في حين أن اكتشفه المخرج أحمد النحاس وأشركه في أفلام عدة كانت هي بمثابة بداية الفنان السينمائية.

أحمد عبدالله سامي

الرجل البسيط الطيب

كان يتمتع بكفاءة وخبرة عالية جدًا في التعامل والتمثيل على الرغم من كبر سنّه، وكان يقوم بتمثيل دور الرجل العجوز كما في الحقيقة تمامًا.

حاصره المخرجين في الجلبات الصعيدي

عمل الفنان القدير أحمد سامي عبدالله مع الكثير من المخرجين والفنانين لمدة 30 عاما، ولكن دائماً كانوا يحاصروه في دور الجلباب وبالرغم من ذلك فكان راضي وسعيد ودائما يحمد ربنا، ولا يوجد عجوز في السينما مثله يستطيع أن يقدم مثل الأدوار المقنعه الذي يقدمها الفنان الراحل.

أحمد سامي عبدالله

كيف تجاهلت نقابة الممثلين الفنان أحمد سامي عبدالله ؟

أهملت نقابة المهن التمثيلية نشر خبر وفاة الفنان أحمد سامي عبدالله، حيث أنه من المعتاد في مثل تلك الحالات أن تتكفل النقابة بإبلاغ وسائل الإعلام، وهذا لم يحدث وبرر نقيب الممثلين وكان الفنان الراحل أشرف عبدالغفور سر هذا التجاهل بأن ابنته لم تبلغ النقابة إلا بعد يومين من وفاته ولذلك لم يستطع أن يحضر الجنازة هو وباقي الفنانين.



أعمال أحمد سامي عبدالله

شارك الفنان في العديد من الأعمال أبرزهم فيلم "المولد"مع عادل إمام ويسرا، كما شارك بصوته في مسلسل الأطفال "بوجي و طمطم"، وشارك في مسلسل "الوتد" مع هدي سلطان، وفيلم إنذار بالطاعه، والساحر، وبخيت وعديلة، الجردل والكنكه، وهي فوضي، ومسلسل "زيزينيا"، ومسلسل "أين قلبي" ومسلسل "الشارع الجديد"، ومسلسل "العداله وجوه كثيرة".

يذكر أن الفنان أحمد سامي عبدالله قدم أكثر من 60 عملا فنياً ، آخرهم فيلم حسن ومرقص في 2008، ومسلسل عايزة اتجوز عام 2010.

وفاته

توفي عن عمر يناهز 91 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة ، ونقل إلي المستشفي ولم تستطيع أسرته أن توفر له حق العلاج، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 11 ديسمبر 2011.

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