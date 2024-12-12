تعرف على الحالة المرورية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2025

الحالة المرورية اليوم.. تشهد شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، انتظامًا ملحوظًا في الحالة المرورية مع تسجيل سيولة مرورية في العديد من المناطق، باستثناء كثافات مرورية طفيفة ناتجة عن أعمال التطوير والإنشاءات، والتي يكون لها اثر على الحالة المرورية.

حالة المرور في شوارع ومحاور القاهرة

المرور

وسط البلد وميدان التحرير

تشهد منطقة وسط البلد وميدان التحرير، انتظامًا ملحوظًا في الحالة المرورية، بمداخل الميدان والمناطق المحيطة به.

كورنيش النيل

الحالة المرورية اليوم في كورنيش النيل.. تظهر سيولة مرورية في اتجاه مناطق المعادي وحلوان، ما يسهّل حركة المركبات في ساعات الصباح الأولى.

كوبري أكتوبر

الحالة المرورية اليوم ستكون سلسة في الاتجاهين، سواء نحو العباسية ومدينة نصر أو في الاتجاه العكسي.

ويستعرض موقع الموجز، الحالة المرورية في شوارع الجيزة، على النحو التالي..

شارع الهرم وفيصل

رغم الغلق الجزئي لبعض أجزاء شارع الهرم لإنشاء محطات مترو الأنفاق، شهدت المنطقة سيولة مرورية بفضل التحويلات التي وجّهت السيارات إلى شارع فيصل وترسا.

محور 26 يوليو والطريق الدائري

أما بالنسبة للحالة المرورية على محور 26 يوليو، تسُجل بعض الكثافات المرورية في ساعات الصباح المبكرة نتيجة الشبورة، لكنها سرعان ما تنخفض مع تحسن الطقس.

تحويلات مرورية لتسهيل الحركة

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، بتنفيذ تحويلات مرورية مدروسة لضمان الحد من الكثافات المرورية.

ويقدم الموجز، التحويلات المرورية الرئيسية على النحو التالي..

القادمون من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان

يمكنهم الصعود أعلى محور أحمد عرابي الجديد وصولًا إلى شارع أحمد عرابي، ومن ثم التوجه إلى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبري 15 مايو.

القادمون من 6 أكتوبر إلى صفط اللبن أو ميدان الرماية

يُنصح باستخدام محور المهندس شريف إسماعيل وصولًا إلى الطريق الدائري باتجاه صفط اللبن أو ميدان الرماية.

جهود المرور لتأمين حركة السير

نسّقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة؛ لتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية في مناطق العمل، مع توفير خدمات مرورية ثابتة ومتحركة لتوجيه السائقين وضمان سلامتهم.

توصيات للمواطنين

يُفضل السائقون الالتزام بالتحويلات المرورية المقترحة لتجنب الزحام، ومتابعة النشرات المرورية لتحديثات الحالة المرورية بشكل دوري.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار خطة شاملة لضمان سلامة المواطنين، وتحقيق سيولة مرورية تُخفف من أعباء التنقل اليومية.

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