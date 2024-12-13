انقطاع المياه عن 8 مناطق في الجيزة لمدة 5 ساعات اليوم

انقطاع المياه في محافظة الجيزة.. أعلنت محافظة الجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيتم قطع المياه عن 8 مناطق حيوية اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، هذا الانقطاع يستمر لمدة 5 ساعات، ابتداءً من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباح السبت 14 ديسمبر 2024، ويعرض الموجز المناطق بالتفصيل.

سر انقطاع المياه في مناطق بالجيزة

يأتي القرار نتيجة لأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم الذي يقع ضمن مسار مشروع محور ناهيا بطول 4.2 كم، وقد تم الانتهاء من تحويل الخط الجديد، ولكن يحتاج الآن إلى أعمال الربط والغسيل والتعقيم، تمهيدًا لإلغاء الخط القديم الذي كان يتعارض مع أعمال المحور.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

أوضحت المحافظة أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه تشمل:

1. طريق الإسكندرية الصحراوي.

2. منشية البكاري.

3. الطوابق فيصل.

4. كفر غطاطي.

5. منطقة اللبيني ومتفرعاته.

6. نهاية فيصل من الرماية وحتى المريوطية.

7. حدائق الأهرام القديمة.

8. منطقة كرداسة.

التزام شركة المياه بالمواعيد

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعودة ضخ المياه إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال، لتجنب تعطيل حياة المواطنين في المناطق المتأثرة.

إجراءات للتخفيف عن المواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن توفير سيارات متنقلة محملة بالمياه الصالحة للشرب، والتي ستتواجد في المناطق المتضررة لتلبية احتياجات السكان. وللإبلاغ عن أي طوارئ أو طلب مياه، يمكن التواصل عبر الخط الساخن (125).

كما خصصت محافظة الجيزة رقم واتساب (01016050453) والخط الساخن (114) لاستقبال شكاوى المواطنين ومساعدتهم في حالة وجود أي مشكلات خلال فترة انقطاع المياه.

نصيحة للسكان وأصحاب المنشآت

أهابت المحافظة بالسكان في المناطق المتضررة ضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، خاصةً أصحاب المخابز والمستشفيات لضمان استمرار أعمالهم دون أي انقطاع أو مشكلات.

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