وصفة سحرية لتحضير البطاطا بالكريم شانتيه.. اعرفها

البطاطا بالكريم شانتيه.. تُعد واحدة من الأطباق الحلوة التي تجمع بين طعم البطاطا الغني وقوام الكريم شانتيه الخفيف واللذيذ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتحضير حلوى سريعة ولذيذة في المناسبات الخاصة أو حتى كوجبة خفيفة.

وتعتبر وصفة البطاطا بالكريم شانتيه من الحلويات التي تتميز بمذاقها الفريد وسهولة تحضيرها، حيث يمكن تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل.

الموجز يرصد عبر النقاط التالية تفاصيل وطريقة عمل البطاطا بالكريم شانتيه بأسهل الخطوات.

البطاطا بالكريم شانتيه

وتتكون الطريقة الأساسية لعمل البطاطا بالكريم شانتيه من سلق البطاطا وتبريدها، ثم هرسها بشكل جيد حتى تصبح ناعمة. بعد ذلك، يتم إضافة مكونات مثل السكر والفانيليا، مع خفق الكريم شانتيه وتزيين الطبق به للحصول على قوام كريمي ومنعش.

و يتم تقديم حلوى البطاطا بالكريم شانتيه باردة، مما يجعلها مثالية لتناولها في أيام الصيف الحارة أو كتحلية مميزة في أي وقت من العام.

مكونات البطاطا بالكريم شانتيه

وتتلخض مكونات البطاطا بالكريم شانتيه في الآتي:

2 كيلو من البطاطا

سكر.

لبن.

كريم شانتيه.

فانيليا.

زبدة.

سكر بودرة .

البطاطا بالكريم شانتيه

طريقة عمل البطاطا بالكريم شانتيه

وتتلخص الوصفة السحرية لتحضير البطاطا بالكريم شانتيه في الآتي:

- قومي بتقطيع وتقشير 2 كيلو من البطاطا بطريقة سميكة.

- ضعيها في الطاسة وأضيفي إليها 2 كوب ونص من الحليب وسكر ورشة من الفانيليا ثم قومي بتغطيتها.

- بعد ربع ساعة أضيفي إليها مكعب من الزبدة، وحليب إذا شعرتى أن الحليب نقص معدله.

- قومي بتغطيتها مرة أخرى حتى تنضج.

- ضعيها في صينية مقاس 24 سم وافرديها جيدا.

تجهيز الكريمة

- قومى بتقليب 3 كوب من الحليب 3 ملاعق كبيرة من النشا وباكيت من الكريم شانتيه وملعقة كبيرة من السكر على البارد ثم إرفعيها على النار حتى تتماسك.

- ارفعيها من على النار وضعي بداخلها مكعب من الزبدة ورشة فانيليا.

- ضعيها فوق البطاطا وأضيفي إليها رشة من السكر البودرة وقومي بإدخالها الفرن تحت الشواية.

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