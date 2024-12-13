الجمارك المصرية: تسريع الإفراج الجمركي وتحسين حركة التجارة

تفقد الدكتور حسام جاد المولي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الجمعة، ميناء السخنة لمتابعة سير العمل وتقديم حلول لتسريع الإفراج الجمركي، ويستعرض الموجز تفاصيل القرارات.

تفاصيل زيارة الجمارك لميناء السخنة

شملت الزيارة ساحات الكشف الجمركي، البنوك، والمركز اللوجستي، حيث تم تقييم الأداء في ظل الإجراءات الجديدة التي تهدف لتحسين بيئة الأعمال، وأكد المسؤولون أن الزيادة الملحوظة في حجم البضائع داخل ساحات الكشف مؤشر إيجابي، رغم عدم الوصول إلى المستوى المأمول بعد.

قرارات الحكومة لتسهيل حركة التجارة

يأتي ذلك ضمن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 14 نوفمبر 2024، التي تنص على استمرار العمل في جميع المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع، بما يشمل الإجازات الرسمية، بهدف دعم انسيابية حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.

تفعيل العمل يوم الجمعة

تم تشغيل المنافذ الجمركية أيام العطلات، بدءًا من الجمعة 6 ديسمبر 2024، ما ساهم في تحسين عمليات الإفراج الجمركي، وشارك بنك CIB في تقديم خدمات مصرفية مرتبطة بالإجراءات الجمركية بميناء السخنة، في خطوة لتسهيل التعاملات المالية.

تأثير القرار على الاقتصاد المصري

تهدف هذه الإجراءات إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وأكد المسؤولون أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري لتحقيق الأهداف المنشودة.

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