كيفية تغيير ميعاد وتاريخ الرحلة على طائرات إير كايرو بسهولة

تُتيح شركة إير كايرو، التابعة لمصر للطيران، إمكانية تغيير تاريخ ووقت الحجز للمسافرين الذين يواجهون ظروفًا طارئة، وفقًا لمجموعة من القواعد والشروط الخاصة بنوع التذكرة، في هذا التقرير، نوضح أهم الخطوات والشروط لتغيير الحجز بسهولة، ويرصد الموجز الطريقة.

خطوات تغيير الحجز على متن طائرات "إير كايرو"

1. استرجاع الحجز: قم بالدخول إلى موقع الشركة الرسمي واسترجع الحجز الخاص بك باستخدام بياناتك.



2. اختيار "تغيير الرحلات": اضغط على خيار "تغيير الرحلات" لإجراء التعديلات.



3. تنفيذ التعديلات: قم بتغيير التاريخ أو الوقت حسب رغبتك، مع قبول أي فروق أسعار أو رسوم إضافية إذا تطلب الأمر.



4. تأكيد التعديلات: بعد إتمام التعديلات، تأكد من حفظها لضمان نجاح العملية.

شروط تغيير الحجز عبر الإنترنت

توفر الخدمة: التغييرات عبر الإنترنت تخضع لتوافر المقاعد والقواعد الخاصة بنوع التذكرة.

فئات التذاكر: تختلف شروط التغيير بين فئات التذاكر. تأكد من مراجعة شروط الفئة التي حجزت عليها مسبقًا.

القيود: بعض الحجوزات مثل تلك المتعلقة بالرحلات متعددة المدن أو الحجوزات المتأخرة قد لا يمكن تغييرها عبر الموقع الإلكتروني.



متى يجب الاتصال بخدمة العملاء؟

في حال رغبتك في تغيير جهة الوصول.

عند تعديل الحجز للقاصرين المسافرين دون مرافق.

إذا كانت التغييرات غير مطلوبة لجميع المسافرين على نفس الحجز.



في هذه الحالات، يُفضل التواصل مع أقرب مكتب لشركة "إير كايرو" أو مركز خدمة العملاء للحصول على الدعم اللازم.

معلومات إضافية للمسافرين

تتيح "إير كايرو" للمسافرين مرونة عالية في إدارة حجوزاتهم، ولكن يُنصح بمراجعة الشروط والأسعار قبل إجراء أي تغييرات لضمان عدم تحمل أي تكاليف إضافية غير متوقعة، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة aircairo.com لمعرفة المزيد.

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