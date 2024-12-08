حـ.ـرب سوريا..إطلاق نـ.ـار في العاصمة السورية وانسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق

إطلاق نـ.ـار كثيف في وسط دمشق بـ سوريا ..أعلنت وكالة رويترز عن سماع دوي إطلاق نار كثيف في وسط العاصمة السورية دمشق، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول الحادث حتى الآن، مما يزيد من الغموض حول الوضع الأمني في العاصمة، ويعرض الموجز تطورات الأزمة في سوريا.

انسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر اليوم الأحد، عن انسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق الدولي، وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن العسكريين والضباط تلقوا أوامر بمغادرة مواقعهم نحو العاصمة.

السيطرة على حمص

جاء هذا التطور بعد إعلان الفصائل المسلحة مساء السبت سيطرتها الكاملة على مدينة حمص، ثالث أكبر مدن سوريا، وأكدت الفصائل أنها توغلت في أحياء المدينة، مشطتها بالكامل، وأفرجت عن أكثر من 3500 سجين من سجن حمص المركزي الواقع شمال المدينة.

تداعيات السيطرة على حمص

تشكل السيطرة على حمص تطورًا استراتيجيًا كبيرًا، إذ تقطع العاصمة دمشق عن الساحل السوري، الذي يمثل منطقة ذات أهمية خاصة للنظام السوري بسبب تمركز الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى وجود قواعد روسية بحرية وجوية.

الفصائل المسلحة تواصل التوسع

واصلت الفصائل المسلحة توسعها خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت سيطرتها على مدينة حلب ومدينة حماة، وكما تمكنت فصائل محلية مسلحة من السيطرة على درعا جنوب البلاد والسويداء.

اجتماع ثلاثي في بغداد لمناقشة الأزمة السورية

في خضم هذه التطورات، عقد وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران اجتماعًا في بغداد لمناقشة تداعيات الحرب السورية على المنطقة.

بيان مشترك للتعاون الإقليمي

صدر عن الاجتماع بيان مشترك شدد فيه الوزراء الثلاثة على أهمية التعاون والتنسيق لمواجهة المخاطر الناجمة عن التصعيد المستمر في سوريا، وأشار إلى أن تهديد أمن سوريا يمثل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة بأسرها.

دعوة لتسوية سياسية

دعا الوزراء إلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمة السورية، وشدد البيان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع السوري عبر الحوار والتفاوض، في إطار توافق دولي يضمن الأمن والاستقرار على المدى الطويل.

مخاوف من تداعيات إقليمية

حذر البيان من أن تصاعد الأوضاع في سوريا قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تمتد إلى الدول المجاورة والدول العربية الأخرى، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه المخاطر.

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