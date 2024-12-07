آخر أخبار سوريا بعد هـجوم الفصائل المسـلحة بالمسـيرات علي مدينة حمص

آخر أخبار سوريا.. تشهد دولة سوريا تطورات خطيرة ومتسارعة، الامر الذي ترتب عليه ضعف موقف الرئيس السوري بشار الأسد وجيشه الذي مُني بخسـائر فادحة.

ويلقي "الموجز"، الضوء في التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في سوريا خاصة بعد أن أصبحت الصورة أكثر قتامة في دمشق التي خسرت معابر حدودية مع دول الجوار.

الفصائل المسـلحة تسيطر علي المعابر الحدودية في سوريا

سيطرت الفصائل المسـلحة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، والواقع في مدينة درعا جنوب سوريا وذلك بعد أن فقدت حكومة الأسد السيطرة عليه، وتزامن ذلك مع خروج محافظة السويداء المجاورة عن سلطة الحكومة، بعد ساعات فقط من انسحاب جيشـها من دير الزور ومعبر البوكمال الحدودي مع العراق شرقاً.

الفصائل المسـلحة في سوريا

مدينة درعا في قبضة الفصائل المسـلحة بموجب اتفاق مع الجيش السوري

ومن جانبها، أكدت مصادر قريبة في الفصائل المسـلحة أن قواتها سيطرت على مدينة درعا في جنوب سوريا بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الجيش لضمان انسحاب منظم لجنوده.

وقالت المصادر إن الفصائل المسـلحة منحت كبار المسؤولين الأمنيين والعسـكريين العاملين في المدينة ممرًا آمنًا إلى دمشق.

الجيش السوري يتصدى لهـجوم بالمسـيرات في مدينة حمص

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن المضادات الأرضية للجيش السوري تتصدى لمسـيرات أطلقتها الفصائل المسـلحة في سماء مدينة حمص في سوريا.

حقيقة انسحاب الجيش السوري من حمص

وكانت وزارة الدفاع السورية أكدت أنه لاصحة للأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والصفحات التابعة للتنـظيمات الإرهـابية والفصائل المسـلحة حول أي انسحاب لأية وحدات من القوات المسـلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها وهي في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجـوم إرهـابي.

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لحماية المدنيين في سوريا

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إلى حماية المدنيين بمن فيهم أفراد الأقليات في سوريا، وذلك بعد أن سيطرت الفصائل المسـلحة على عدد من المدن الكبيرة في سوريا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن شدد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية حماية المدنيين بمن فيهم أفراد الأقليات في سوريا، وتحدث عن الحاجة إلى حل سياسي للنـزاع.

وفي السياق ذاته، دعت أمريكا رعاياها إلى مغادرة سوريا فورًا، حيث نشرت رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي مفادها : "تحض وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا فورًا طالما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة".

دول عديدة تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا

وفي الوقت نفسه، دعت العراق، المواطنين العراقيين في سوريا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الاتصال بالسفارة العراقية في دمشق لتسجيل أسمائهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

الفصائل المسـلحة في سوريا

فيما، دعت المملكة الأردنية، مواطنيها المقيمين والموجودين في سوريا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى مخاوف أمنية بسبب التطورات في الدولة المجاورة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية في بيان: "إنه تم تشكيل مجموعة أزمة تضم أجهزة الدولة المختلفة في المملكة للعمل على إجلاء الأردنيين من سوريا وتأمين عودتهم الآمنة إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن".

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