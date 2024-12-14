رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يفتتحان محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في أسوان

محطة أبيدوس للطاقة الشمسية.. تعد واحدة من أهم وأكبر المشروعات القومية في مصر، التي تقع في محافظة أسوان بجنوب مصر، تمثل إنجازًا عظيمًا في مجال الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة بأسرها.

وهذه المحطة الضخمة، التي تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في أفريقيا، تمثل خطوة جريئة نحو تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة المستدامة.

محطة أبيدوس للطاقة الشمسية

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد التفاصيل الكاملة لافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة 560 ميجا وات بمحافظة أسوان، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين وحضور محافظ أسوان.

استثمارات إيميا باور

وتعتبر محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان، هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى 1.2 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، بواقع 500 ميجا وات لمزرعة آمونت للرياح، و 560 ميجا وات لمحطة أبيدوس.

ومن المقرر أن تضيف محطة أبيدوس للطاقة الشمسية 560 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء، بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية، فى إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل الاعتماد على الوقود.

وتجدر الإشارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجحت في إنهاء تجارب التشغيل لمحطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان بقدرة 560 ميجا وات، استعدادا لمرحلة التشغيل التجاري، وفق الجدول الزمني المحدد بثمانية عشر شهرًا منذ بدء التنفيذ.

أهمية محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، وأهدافها

إنتاج طاقة نظيفة: تساهم محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بشكل كبير في إنتاج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية النظيفة، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

توفير الطاقة: تساهم المحطة في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في مصر، خاصة في المناطق النائية، وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية.

تحفيز الاقتصاد: استثمارات ضخمة تم ضخها في إنشاء هذه المحطة، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

الريادة الإقليمية: تضع محطة أبيدوس مصر في صدارة الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، وتعزز مكانتها كوجهة للاستثمارات في هذا المجال.

وتعتمد على تقنية تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، حيث تقوم الخلايا الشمسية بجمع أشعة الشمس وتحويلها إلى تيار كهربائي مباشر، ثم يتم تحويل هذا التيار إلى تيار متردد يمكن استخدامه في الشبكة الكهربائية.

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