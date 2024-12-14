تراجع ملحوظ في سعر الأرز الشعير اليوم السبت 14-12-20224

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم في الأسواق المصرية، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا، مما يمثل خبرًا سارًا للمستهلكين.

وتراوح سعر كيلو الأرز بين 20 و30 جنيهًا، وذلك وفقًا لنوعه ومكان بيعه سائب أو مغلف، ويأتي هذا التراجع في سعر الأرز وسط استقرار في الأسواق المحلية الغذائية، نتيجة لوفرة الإنتاج المحلي، مع انخفاض يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه واحد مقارنة بالأيام السابقة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الأرز الشعير اليوم

وفقًا للتقارير السوقية، جاءت أسعار الأرز على النحو التالي:

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة: 14,800 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة: 12,750 جنيهًا.

سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة: 22,000 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة: 21,500 جنيه.

سعر طن الأرز البلدي عريض الحبة (كسر 5%): 19,000 جنيه.

سعر طن الأرز البلدي رفيع الحبة (كسر 5%): 16,750 جنيهًا.

سعر الأرز الشعير

أسباب انخفاض أسعار الأرز

أوضح حسين عبدالرحمن صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن التراجع في الأسعار يعود إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأرز هذا الموسم. وأشار إلى أن مساحة زراعة الأرز بلغت 1.5 مليون فدان، ما أسفر عن إنتاج نحو 3.5 مليون طن من الأرز الأبيض، في حين لا يتطلب السوق المحلي سوى 1.2 مليون طن فقط.

وأشار إلى أن زيادة إنتاج الأرز أدت إلى استقرار الأسعار نتيجة توفر كميات كبيرة في السوق، حيث إن تراجع الأسعار يتيح للمستهلك شراء الأرز بأسعار مناسبة، ما يخفف من الأعباء المعيشية، لافتا أن توافر الإنتاج المحلي ساهم في تقليل الحاجة إلى استيراد الأرز، مما دعم الاقتصاد الوطني وأدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

توقعات أسعار الأرز في مصر

مع استمرار وفرة الإنتاج المحلي وتوازن العرض والطلب، توقع صدام أن تستقر أسعار الأرز عند المستويات الحالية. هذا الاستقرار يُعد خبرًا إيجابيًا للمستهلكين، حيث يساهم في خفض تكاليف المعيشة، كما يعزز استقرار السوق المحلي.

سعر الأرز الشعير

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