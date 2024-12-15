محاولات ليبية لكسر الجمود السياسي.. دعم أممي وحوار وطني شامل

رئيس المجلس الرئاسي يؤكد دعمه لجهود الأمم المتحدة.. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، التزامه بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددًا على أهمية تفعيل حوار شامل بين المؤسسات الليبية، واعتبر المنفي أن الحوار الوطني هو الأساس لضمان ملكية ليبية خالصة للحلول السياسية ومخرجاتها، ويعرض الموجز تفاصيل اكثر

الانتخابات البلدية كنموذج للانتخابات الوطنية

أشار المنفي عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن نجاح الانتخابات البلدية الأخيرة يشكل دافعًا قويًا لإجراء انتخابات وطنية خلال العام المقبل، وأضاف أن الانتخابات المرتقبة ستُعقد وفق القوانين التي وضعتها لجنة (6+6)، والتي تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، بعد تجاوز المواد الخلافية.

تعزيز دور اللجنة العسكرية ومديريات الأمن

دعا المنفي إلى توسيع صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ومديريات الأمن المحلية، مع التأكيد على أهمية الإشراف القضائي والرقابة الدولية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأكد أن تقييم أداء المؤسسات وفق خارطة الطريق سيكون المعيار الأهم في تحقيق الاستقرار واستمراره في ليبيا.

رؤية لتحقيق الاستقرار السياسي

أوضح المنفي أن استمرارية الاستقرار تعتمد على حوار ليبي ناجح يرتكز على تقييم أداء المؤسسات ومدى التزامها بخارطة الطريق المتفق عليها، مع إشراك جميع الأطراف لضمان تحقيق المصالح الوطنية.

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