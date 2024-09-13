أزمة المصرف المركزي في ليبيا تتفاقم والبعثة الأممية تدعو لحل سريع وتجنب القرارات الأحادية

أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن أسفها لعدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي، مرحبةً بالتقدم المحرز حول المبادئ والمعايير التي تنظم الفترة الانتقالية لتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف.

وأكدت البعثة على ضرورة تحمل الأطراف مسؤوليتها في معالجة هذه الأزمة بسرعة، مشيرة إلى المخاطر الجسيمة التي تهدد رفاه الشعب الليبي وعلاقات البلاد الدولية بسبب استمرار الأزمة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

دعوات لتجنيب المصرف المركزي الصراعات السياسية

شددت البعثة على أهمية تجنيب المصرف المركزي التجاذبات السياسية، وأكدت أن القرارات الأحادية من جميع الأطراف تُقوض الثقة وتُكرس الانقسامات المؤسسية. ودعت إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا والعمل معاً لإخراج المصرف من دائرة النزاعات السياسية.

استمرار المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة

في سياق متصل، أعلن ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة، خلال المشاورات التي ترعاها البعثة الأممية، عن استمرار وتوسيع المشاورات وفق سلسلة من الموجهات، تتضمن التوصل إلى ترتيبات مؤقتة لضمان تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة، مع التأكيد على معايير الشفافية والحكم الرشيد في إدارة المصرف.

ملاحظات المجلس الرئاسي وتوقعات بجولة جديدة من المشاورات

نقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم، أنه قدم للبعثة الأممية ملاحظات تتعلق بالمعايير الشخصية لاختيار محافظ المصرف وأعضاء اللجنة المؤقتة، بالإضافة إلى ضوابط قانونية لضمان انعقاد جلسات مجلسي النواب والدولة بشكل صحيح. وأكد دغيم التزام المجلس الرئاسي بتوصيات مجلس الأمن وانفتاحه على نقاش مباشر لحل الأزمة، مع توقعات بعقد جولة رسمية جديدة من المشاورات في الأسبوع المقبل.

التحديات أمام المصرف المركزي

في تصريحات لوكالة «رويترز»، أشار المحافظ المكلف من مجلس النواب، الصديق الكبير، إلى استمرار عزلة المصرف المركزي عن النظام المالي الدولي، حيث ترفض البنوك الأجنبية التعامل معه، مما يعوق الوصول إلى الأرصدة الخارجية. وأكد الكبير تواصله مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، معرباً عن أمله في العودة إلى منصبه كمحافظ للمصرف المركزي من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة.

قرار المجلس الرئاسي بتغيير محافظ المصرف المركزي

كان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن في أغسطس الماضي عن تغيير محافظ المصرف المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد، مؤكداً التزامه بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا وتعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي.



