تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراوحت نسب التراجع بين 3 جنيهات و25 جنيهًا في الكيلو، مقارنة بالارتفاعات التي سُجلت في التعاملات السابقة، والتي بلغت 77.5 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتقرير بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في السوق المحلي

ويستعرض الموجز فيما يلي أحدث أسعار اللحوم اليوم، بأنواعها المختلفة في الأسواق، بما يشمل اللحوم الكندوز، الضأن، والبتلو، سواء في محلات الجزارة أو في أسواق المحافظات:

1. انخفاض أسعار لحوم الضأن الصافي

متوسط السعر: 439.2 جنيه للكيلو.

المدى السعري: بين 380 جنيهًا و500 جنيه.

التغير: انخفاض بمقدار 5.5 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

2. تراجع أسعار لحوم الضأن بالعظام

متوسط السعر: 404.1 جنيه للكيلو.

المدى السعري: بين 320 جنيهًا و450 جنيهًا.

التغير: انخفاض بمقدار 16 جنيهًا.

3. انخفاض أسعار لحوم البتلو الصافي

متوسط السعر: 442.1 جنيه للكيلو.

المدى السعري: بين 360 جنيهًا و500 جنيه.

التغير: انخفاض بمقدار 15.5 جنيه.

4. انخفاض أسعار لحوم البتلو بالعظام

متوسط السعر: 429.4 جنيه للكيلو.

المدى السعري: بين 360 جنيهًا و480 جنيهًا.

التغير: انخفاض بمقدار 25 جنيهًا.

5. تراجع أسعار لحوم الكندوز الكبيرة السن

متوسط السعر: 387 جنيهًا للكيلو.

المدى السعري: بين 350 جنيهًا و400 جنيه.

التغير: انخفاض بمقدار 3 جنيهات.

اللحوم

6. انخفاض أسعار لحوم الكندوز الصغيرة السن

متوسط السعر: 409.5 جنيه للكيلو.

المدى السعري: بين 350 جنيهًا و500 جنيه.

التغير: انخفاض بمقدار 3 جنيهات.

7. انخفاض أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن

متوسط السعر: 408.4 جنيه للكيلو.

المدى السعري: بين 350 جنيهًا و450 جنيهًا.

التغير: انخفاض بمقدار 5.5 جنيه.

استقرار نسبي مع توقعات السوق

تواصل الأسواق رصد تغيرات الأسعار بناءً على حالة العرض والطلب، مع استمرار البوابة الحكومية في توفير بيانات محدثة عن الأسعار لضمان الشفافية وتعزيز استقرار السوق.

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