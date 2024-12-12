أسعار اللحوم اليوم الخميس 12-12-2024 في مصر.. الكيلو بكام؟

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، سواء في محلات الجزارة أو في المنافذ الحكومية مقارنة بأمس، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

يستعرض “الموجز” أسعار اللحوم اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم: تراوح بين 370 و450 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البلدي اليوم: تراوح بين 320 و420 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المفروم اليوم: تراوح بين 300 و370 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البلدي اليوم: تراوح بين 400 و430 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي اليوم: تراوح بين 270 و300 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم: تراوح بين 350 و400 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضأن اليوم: بلغ نحو 520 جنيهًا.

سعر كيلو عرق الفلتو اليوم: بلغ نحو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية ووزارة الزراعة

سعر كيلو الكبدة الطازجة اليوم: تراوح بين 300 و350 جنيهًا.

سعر كيلو البفتيك والاستيك اليوم: تراوح بين 325 و350 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الموزة اليوم: تراوح بين 295 و310 جنيهًا.

سعر كيلو عرق الفلتو اليوم: تراوح بين 350 و360 جنيهًا.

سعر كيلو السجق اليوم: تراوح بين 225 و230 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة اليوم: تراوح بين 250 و260 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم: بلغ نحو 350 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البلدي اليوم: بلغ نحو 280 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البقري اليوم: بلغ نحو 280 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم فخذة اليوم: بلغ نحو 300 جنيه.

سعر اللحوم اليوم في مصر

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين أعلنت أن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الطازجة المستوردة يكفي لمدة 7.5 أشهر، مشيرة إلى وجود أرصدة من اللحوم السودانية والجيبوتية تبلغ 20 ألف رأس، واستمرار الاستيراد من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عوائق.

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