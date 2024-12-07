الجيزة تضبط أطنان من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة بهذه المناطق

ضبطت محافظة الجيزة من خلال مديريه الطب البيطري من ضبط 10.6 طن مصنعات ومقطعات لحوم و دواجن فاسدة ولحوم مفروم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك خلال حملات تفتيشية استهدفت المرور علي الاسواق العامة والمحال والمخازن بعدد من الأحياء والمراكز للتأكد من جوده وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين، وفق بيان حصلت الموجز على نسخة منه.

ضبط لحوم فاسدة

استمرار الحملات لضبط الأسواق

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى استمرار الحملات التي تهدف لضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة المحافظة لأحكام السيطرة علي الاسواق والحفاظ علي صحه وسلامه المواطنين وضمان جودة المنتجات المعروضة .

جهود الحملات

وتابع محافظ الجيزة جهود الحملات التي اسفرت عن ضبط 800 كجم مفروم دواجن بناحية كرداسة و 520 كجم لحوم مفرومه بالعجوزة و400 كجم مصنعات لحوم دواجن بالدقي و 600 كجم مقطعات و مفروم دواجن فاسدة بناحية المنيرة الغربية و700 كجم مقطعات و مصنعات لحوم بناحية بولاق الدكرور غير صالحة للاستهلاك الادمي و 6200 كجم دهون و مفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الهرم 300 كجم مقطعات دواجن فاسدة بناحية العمرانية و 400 كجم مصنعات لحوم فاسدة و كذا 43 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الطالبية و203 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر .

ضبط لحوم فاسدة

تحرير 12 محضر بالمخالفات

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر بالمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريه الطب البيطري بضبط الاسواق واستمرار التشديد الرقابي علي الأسواق واستمرار الحملات والمتابعة المستمرة حفاظاً على سلامة المواطنين.

في سياق آخر شنت محافظة الجيزة في شهر نوفمبر المنصرم حملة تموينية أسفرت عن ضبط 2465 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 169 طنًا من السلع والمواد الغذائية و130717 لترًا من الزيت والسولار.

كما شملت المضبوطات 1459 قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمي.

كما تضمنت المضبوطات 83 قضية بمجال الغش التجاري والتدليس شملت (سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة).

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