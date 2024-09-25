محافظ الجيزة يتفقد العملية التعليمية في أطفيح

جولة محافظ الجيزة .. في إطار متابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية في مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الأوضاع التعليمية والتأكد من انتظام العملية التعليمية.

تفقد عدد من الفصول الدراسية

قام محافظ الجيزة بتفقد عدد من الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة.

ولاحظ محافظ الجيزة الكثافات الطلابية والمناهج التعليمية المقررة، مما يعكس اهتمامه بجودة التعليم.

محافظ الجيزة على يوده بمتابعة انتظام اليوم الدراسي

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات اطلعت عليها “الموجز” على ضرورة متابعة انتظام اليوم الدراسي وتفعيل دور مشرفي الأدوار لتأمين حركة الطلاب.

تفادي التداخل بين المراحل التعليمية

وشدد محافظ الجيزة على أهمية دخول الصفوف الدراسية تدريجيًا في الأسبوع الأول لتفادي التداخل بين المراحل التعليمية.

كما أجرى محافظ الجيزة حوارات مع الأهالي والعاملين بالمدرسة، حيث استمع لمطالبهم وشكاواهم.

كما وجه محافظ الجيزة المختصين لوضع حلول عاجلة للمشكلات المطروحة.

محافظ الجيزة : العملية التعليمية تخضع لمتابعة دورية لضمان انتظامها

وأشار محافظ الجيزة إلى أن العملية التعليمية تخضع لمتابعة دورية لضمان انتظامها وتم التأكيد على ضرورة إجراء الصيانات اللازمة للمدارس لضمان سلامة الطلاب.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة عدد من المسؤولين، منهم:

إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ.

محمد نور، السكرتير العام المساعد.

عبد الوهاب خليل، وشحاته أبو زيد، أعضاء مجلس النواب.

اللواء أحمد فتحي، قائد شرطة المرافق بالجيزة.

أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم.

هشام عطية زين العابدين، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية.

عز آمين، رئيس مركز ومدينة أطفيح.

المتابعة المستمرة للمنظومة التعليمية

و تؤكد زيارة محافظ الجيزة على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة التعليمية، والعمل على تحسين بيئة التعليم. كما تسلط الضوء على التفاعل بين المسؤولين والمجتمع المحلي، مما يسهم في معالجة التحديات وتحقيق الأمان والسلامة للطلاب.

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