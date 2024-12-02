أسعار اللحوم اليوم الاثنين 2-12-2024 .. الكبدة بـ400 والبقري بـ280 جنيهًا

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في، أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، بفضل زيادة الإمدادات من اللحوم المحلية والمستوردة.

و تتباين أسعار اللحوم، بين المنافذ والمحلات التجارية وفقًا للنوع وجودة اللحوم المعروضة، حيث تطرح المنافذ التابعة للدولة اللحوم بأسعار تنافسية تقل عن المطروحة بالاسواق حوالي 30%.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ أمان

في منافذ أمان المنتشرة في مناطق القاهرة الكبرى، تتراوح أسعار اللحوم بين 290 و310 جنيهاً للكيلو، مما يمثل المستوى الأدنى للأسعار مقارنة بالأسواق الأخرى.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

بينما في محلات الجزارة، سجل سعر كيلو لحم الكندوز البلدي ما بين 350 و420 جنيهاً، مع تفاوت طفيف يعتمد على جودة القطع وكمياتها.

أسعار اللحوم اليوم

أما بالنسبة لأسعار اللحوم في الهايبر ماركت الكبرى، فقد بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي بين 480 و490 جنيهاً، مع ارتفاع طفيف مقارنة بالأسواق المحلية.

و في المقابل، سجل سعر كيلو السجق البلدي حوالي 220 جنيهاً، بينما تراوحت أسعار لحوم الجمل بين 300 و350 جنيهاً للكيلو.

سعر كيلو لحم الضأن

كما بلغ سعر كيلو لحم الضأن في منافذ البيع الثابتة والمتحركة حوالي 350 جنيهاً، في حين سجل في محلات الجزارة ما بين 450 و475 جنيهاً للكيلو، وهو ما يعكس اختلاف الأسعار بناءً على القطع وجودتها.

وتظل الأسعار في محلات الجزارة تتراوح بين 350 و420 جنيهاً للكيلو، في حين يرتفع السعر في الهايبر ماركت الكبرى ليصل إلى ما بين 480 و490 جنيهاً، مما يعكس تفاوت الأسعار بين القنوات المختلفة للبيع.

أسعار اللحوم

هذا الاستقرار في الأسعار يشير إلى توافر كميات كافية من اللحوم في السوق، مما ساعد في تجنب زيادات كبيرة خلال هذه الفترة.

ويقدم الموجز أسعار اللحوم في الأسواق ومنافذ لحوم الوطنية على النحو التالي:

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية

سعر كيلو الموزة اليوم يصل إلى 295 جنيها.

واليوم وصل سعر عرق الفلتو إلى نحو 350 جنيها

ويتراوح سعر الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البفتيك والاستيك إلى نحو 325 جنيها.

ووصل سعر لحم وش الفخذ إلى نحو 300 جنيه للكيلو.

ويصل سعر كيلو اللحم البقري اليوم إلى 280 جنيها

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتراوح سعر لحم البتلو بين 350 و400 جنيه.

ووصل سعر كيلو الفلتو عرق إلى نحو 420 جنيها.

وتراوح سعر كيلو لحم كندوز بين 370 و450 جنيها.

ويتراوح سعر الكبدة البلدي اليوم بين 400 و430 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم اليوم ما بين 300 و 370 جنيها.

وتراوح سعر كيلو لحم الضأن بالأسواق بين 500 و 520 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي اليوم بين 320 و420 جنيها.

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