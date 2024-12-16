رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية 2025

يحرص طلاب الجامعات على البحث عن رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية حيث يلجأ العديد من الطلبة إلى الإقامة في المدن الجامعية لبُعد محل إقامتهم عن الجامعة، لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالسكن الجامعي.

ويستعرض موقع " الموجز " تفاصيل رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية وطريقة الحصول عليها حيث يوفر الموقع خدمات متنوعة تشمل مواعيد التقديم، تقديم طلبات الالتحاق، تسجيل دخول الطلاب، الاستعلام عن القبول، ومتابعة الإرشادات والإقرارات المطلوبة لكل جامعة.

موقع الزهراء للمدن الجامعية

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية

يمكنك الحصول على موقع الزهراء للمدن الجامعية من خلال الموقع الرسمي للجامعة ومعرفة الخدمات المتاحة من هنــــــــــــــا.

الخدمات المتاحة عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية

يمكن للطلاب تصفح موقع الزهراء للمدن الجامعية للحصول على العديد من الخدمات للدراسة وهي كالتالي:

معرفة مواعيد التقديم للمدن الجامعية.

تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية.

الاستعلام عن القبول.

الاطلاع على إرشادات التقديم والإقرارات الخاصة بكل جامعة.

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية

إرشادات تقديم الأورق المطلوبة عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية

عند البحث عن إرشادات التقديم، يختار الطالب الجامعة المراد السؤال عنها ثم

يضغط على "عرض المواعيد"، ومن بين المستندات المطلوبة للتقديم:

صورة بطاقة الرقم القومي مع الأصل للاطلاع.

شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشؤون الاجتماعية.

إقرار الضامن معتمد من جهة عمله.

8 صور شخصية مقاس 4×6.

شروط الإقامة بالمدن الجامعية

لا يُسمح للطلبة المتزوجين بدخول المدينة الجامعية.

طلبة الانتساب الموجه لا يُسمح لهم بالسكن إلا بالسكن المميز.

الطلاب الجدد الحاصلون على شهادات معادلة من داخل مصر والأقسام الخاصة

بكل كلية لا يحق لهم السكن إلا في المدن المميزة.

موعد امتحانات نصف العام الجامعات

تبدأ امتحانات نصف العام للجامعات يوم 4 يناير وتستمر حتى 23 يناير وتبدأ إجازة نصف العام العام يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم 6 فبراير، ثم تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

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