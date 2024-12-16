محمود حافظ يشعل دراما رمضان 2025 بمسلسلين من العيار الثقيل

في موسم دراما رمضان 2025، يستعد الفنان محمود حافظ لخطف الأنظار بمشاركتين قويتين في عملين مختلفين تماماً الأول هو مسلسل "شباب امرأة"، الذي يعيد تقديم القصة الكلاسيكية بلمسة معاصرة، والثاني "شهادة معاملة أطفال"، عمل درامي اجتماعي يتناول قضايا إنسانية شائكة حضور حافظ في العملين يعد بموسم مليء بالإبداع والتنوع، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم الشاشة في السنوات الأخيرة.

يرصد لكم موقع "الموجز" تفاصيل مشاركات النجم محمود حافظ في موسم دراما

رمضان 2025مسلسل "شباب امرأة" في نسخة درامية جديدة

تعاقد الفنان محمود حافظ على المشاركة في مسلسل "شباب امرأة"، المستوحى من أحد أشهر كلاسيكيات السينما المصرية، والذي يعود في نسخة درامية حديثة مكونة من 15 حلقة العمل مأخوذ عن رواية الكاتب أمين يوسف غراب، وكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، بينما يتولى الإخراج أحمد حسن.

المخرج أحمد حسن صرح أن المسلسل يقدم معالجة جديدة ومختلفة كلياً عن الفيلم الأصلي الذي أنتج عام 1956، حيث تم تحديث الشخصيات والأحداث لتتناسب مع الزمن الحالي، مع الحفاظ على جوهر القصة.

يقود بطولة العمل النجمة غادة عبدالرازق، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم محمود حافظ، عبير صبري، جوري بكر، داليا شوقي، أحمد فتحي، يوسف عمر، وحسن أبو الروس، إلى جانب عدد آخر من الأسماء المميزة، في تجربة درامية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

يواصل الفنان محمود حافظ تواجده المميز في موسم رمضان 2025، من خلال مشاركته في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي يعد أحد أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة المسلسل من بطولة النجم محمد هنيدي، ويعد من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، ليجمع العمل بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية التي تعكس واقعاً إنسانياً متنوعاً.

ويشارك محمود حافظ في هذا المسلسل إلى جانب محمد هنيدي، حيث يلعب دوراً بارزاً يعكس قدراته التمثيلية المتميزة، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة سما إبراهيم، ووليد فواز، وجزء كبير من الأسماء الفنية المعروفة.

يأتي هذا المسلسل ليضيف إلى رصيد محمود حافظ تجربة درامية جديدة ومثيرة، حيث يشهد الموسم المقبل تنوعاً لافتاً في أدواره، سواء على صعيد الكوميديا أو الدراما الاجتماعية، مما يبرز تطور مسيرته الفنية بشكل ملحوظ.

اختيار محمود حافظ للمشاركة في عملين بهذا الحجم يعكس ثقته في قدرته على تقديم شخصيات متنوعة وترك بصمة واضحة في كل منهما جمهور الدراما ينتظر بفارغ الصبر رؤية ما سيقدمه الفنان في الموسم الرمضاني، خاصة مع الحضور القوي الذي بات يتميز به في السنوات الأخيرة، ليصبح واحدًا من الأسماء الرائدة في الساحة الفنية.

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