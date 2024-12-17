تعرف على تفاصيل نشرة المرور اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

نشرة المرور.. شهدت شوارع وميادين محافظة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، سيولة مرورية واضحة بالتزامن مع منتصف الأسبوع، وتميزت منطقة وسط البلد، بما فيها ميدان التحرير، بحركة مرورية منتظمة دون ازدحام، ما وفر سهولة في التنقل، أما كورنيش النيل، فقد سجل استقرارًا في حركة السير في الاتجاه المؤدي إلى المعادي ومناطق الرجاء الصالح، مما ساهم في تقليل الضغط على المداخل والمخارج الرئيسية.

ويقدم الموجز، تفاصيل نشرة المرور، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، على النحو التالي..

انسيابية المرور بمناطق وسط المدينة

ظهرت حالة من الانسيابية المرورية الملحوظة في مناطق المظلات وميدان عبد المنعم رياض، حيث بدت الطرق مفتوحة أمام حركة السير باتجاه وسط المدينة، وكذلك شهد كورنيش النيل تدفقًا سلسًا للسيارات باتجاه المؤسسة، ما يعكس تنظيمًا مروريًا فعالًا.

وعلى كوبري أكتوبر، استمرت حركة المرور في كلا الاتجاهين بسلاسة، سواء في الاتجاه نحو العباسية ومدينة نصر أو الاتجاه المعاكس.

نشرة المرور

انتظام الحركة المرورية بشوارع الجيزة

نشرة المرور.. في محافظة الجيزة، حققت شوارع رئيسية مثل الهرم، فيصل، وترسا حالة من الانسيابية المرورية رغم الإغلاقات الجزئية بشارع الهرم، نتيجة أعمال إنشاء خمس محطات لمترو الأنفاق، وساهم التزام السائقين بالتحويلات المرورية التي وجهتهم نحو شوارع بديلة مثل، فيصل وترسا في الحفاظ على تدفق الحركة دون اختناقات.

كما سجلت مناطق أكتوبر والمحور المركزي والأحياء انتظامًا في حركة السير، مما أضفى مزيدًا من الاستقرار المروري في المحافظة.

خدمات مرورية لتعزيز الانسيابية

دعمت الإدارة العامة للمرور الطرق بخدمات مرورية مكثفة لضمان استمرارية الحركة والانسيابية المرورية على مختلف المحاور، مع التركيز على توجيه السائقين في المناطق ذات الإغلاقات أو التحويلات المرورية، وهذا الإجراء كان له دور كبير في تعزيز تدفق السير وتنظيم حركة المرور، ما ساعد على تفادي أي ازدحام في بداية يوم عمل جديد.

المرور يواصل جهوده للحفاظ على انسيابية الحركة

تواصل الجهات المعنية مراقبة الطرق وتقديم الدعم اللازم للسائقين في المحافظتين، لضمان استمرارية الوضع المستقر، مع استعداد للتعامل مع أي طوارئ مرورية قد تحدث خلال ساعات الذروة.

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